Решетников: нормализация курса рубля начнется в III квартале 2024 года

«ЦБ продает валюту в рамках бюджетного правила – то, что с прошлого года было отложено. И в условиях, когда у нас импорт стабилизировался на достаточно низком уровне, а с поступлениями от экспорта в условиях возврата валютной выручки все в порядке, у нас торговый баланс, по данным оперативной статистики, в последние недели ощутимо укрепился», – сказал он.