Решетников: нормализация курса рубля начнется в III квартале 2024 года
Динамика курса рубля отличается от заложенной в прогноз траектории, ситуация начнет нормализовываться в III квартале 2024 г. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Министр назвал первое полугодие, в частности II квартал, «работой бюджетного правила».
«ЦБ продает валюту в рамках бюджетного правила – то, что с прошлого года было отложено. И в условиях, когда у нас импорт стабилизировался на достаточно низком уровне, а с поступлениями от экспорта в условиях возврата валютной выручки все в порядке, у нас торговый баланс, по данным оперативной статистики, в последние недели ощутимо укрепился», – сказал он.
Решетников добавил, что в министерстве ожидают роста импорта, в результате чего «лишняя валюта перестанет давить на рынок».
«В III квартале ситуация начнет нормализовываться. Влияние capital flow снизилось на всю ситуацию. В июле – августе будем новый прогноз готовить», – отметил министр.
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