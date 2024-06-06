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Решетников: нормализация курса рубля начнется в III квартале 2024 года

Ведомости

Динамика курса рубля отличается от заложенной в прогноз траектории, ситуация начнет нормализовываться в III квартале 2024 г. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министр назвал первое полугодие, в частности II квартал, «работой бюджетного правила».

«ЦБ продает валюту в рамках бюджетного правила – то, что с прошлого года было отложено. И в условиях, когда у нас импорт стабилизировался на достаточно низком уровне, а с поступлениями от экспорта в условиях возврата валютной выручки все в порядке, у нас торговый баланс, по данным оперативной статистики, в последние недели ощутимо укрепился», – сказал он.

Решетников добавил, что в министерстве ожидают роста импорта, в результате чего «лишняя валюта перестанет давить на рынок».

«В III квартале ситуация начнет нормализовываться. Влияние capital flow снизилось на всю ситуацию. В июле – августе будем новый прогноз готовить», – отметил министр.

6 июня глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФе, что существует вероятность повышения ключевой ставки Банка России. По его словам, она как минимум останется на текущем уровне в 16%. 7 июня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. 

29 июня «Ведомости» писали о тенденции существенного снижения валютного кэша на брокерских счетах клиентов «БКС мир инвестиций», «ВТБ мои инвестиции» и «Цифра брокера». Как сообщили изданию представители инвестдомов, инвесторы продают доллары, евро, юани, а также гонконгские доллары и перекладывают свои сбережения в российские активы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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