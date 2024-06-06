Решетников: инфляция достигнет пика в июле

«Кредитование выросло, потому что мы переходим на обслуживание нашей национальной финансовой системой нашей внешнеторговой деятельности. До этого <…> дешевое торговое финансирование компании привлекали на Западе и финансировали всю оборотку. Теперь эта нагрузка легла на нашу финансовую систему, и отсюда вот этот высокий темп», – сказал он.