Решетников: инфляция достигнет пика в июле
Инфляция в России в целом стабилизировалась, ее пик придется на июль, а далее она пойдет на снижение. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Ситуация все последние недели относительно стабильна. Внутри идут определенные изменения, но, в общем и целом, она стабилизировалась. Мы сейчас переживем июльский всплеск, вызванный [индексацией тарифов] ЖКХ, и дальше потихоньку начнем с горки спускаться», – сказал Решетников. По его оценке, годовой результат может быть немного выше прогноза.
Касательно влияния кредитования на инфляцию Решетников пояснил, что давления на внутренний рынок нет.
«Кредитование выросло, потому что мы переходим на обслуживание нашей национальной финансовой системой нашей внешнеторговой деятельности. До этого <…> дешевое торговое финансирование компании привлекали на Западе и финансировали всю оборотку. Теперь эта нагрузка легла на нашу финансовую систему, и отсюда вот этот высокий темп», – сказал он.
Министр также прокомментировал влияние налоговых изменений на инфляцию.
«Налоги в условиях инфляции издержек – очень небольшая часть. Посмотрите, сколько доходов мы планировали собрать и рост издержек в экономике, и вы поймете, что это крайне небольшая часть. А вопросы переноса издержек в цены – это уже вопросы конкуренции на рынке», – сказал чиновник.
6 июня на полях ПМЭФа министр финансов Антон Силуанов также заявил, что инфляция в России «сейчас невысокая» и начнет замедляться во втором полугодии. Он добавил, что исходя из решения Центробанка по ставке 7 июня Минфин будет определяться с дальнейшей политикой по участию в аукционах ОФЗ.
Центробанк 26 апреля повысил оценки по инфляции на конец года до 4,3-4,8%. В феврале регулятор прогнозировал рост цен на 4-4,5%. Достижения таргета по инфляции в 4% ЦБ по-прежнему ожидает в 2025 г.