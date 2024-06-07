Греф указал на исчерпаемость текущей модели роста российской экономики
Греф пояснил, что растущие бюджетные траты привели к повышению зарплат. Люди становятся более состоятельными и получают кредиты, несмотря на все ограничения Банка России. Бюджетный и кредитный импульсы складываются, за счет чего экономика растет хорошими темпами. Глава Сбербанка уточнил, что такая модель уязвима. Деньги направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются. Производительность труда не растет, даже падает.
«В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста», – подчеркнул Греф.
По его словам, предприниматели должны сокращать свои издержки и повышать производительность труда, иначе страна может потерять темпы экономического роста.
5 июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФа заявил, что рост экономики России до четвертого места в мире по паритету покупательной способности (ППС) не является самоцелью, главная задача – сохранить темп роста экономики. По его словам, рост за I квартал составил 5,4% ВВП.
30 мая Всемирный банк обновил данные по ППС с учетом сведений за 2021 г. Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию. Доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах.