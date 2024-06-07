Греф указал на исчерпаемость текущей модели роста российской экономики

Греф пояснил, что растущие бюджетные траты привели к повышению зарплат. Люди становятся более состоятельными и получают кредиты, несмотря на все ограничения Банка России. Бюджетный и кредитный импульсы складываются, за счет чего экономика растет хорошими темпами. Глава Сбербанка уточнил, что такая модель уязвима. Деньги направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются. Производительность труда не растет, даже падает.