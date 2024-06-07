Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики

По его словам, лидерские позиции нужно постоянно подтверждать и усиливать, поскольку другие страны тоже не стоят на месте, к примеру Индонезия. Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического и кадрового сувернитета, наращивания производственной мощности и конкурентоспособности российского рынка.