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Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики

Ведомости

Россия уже обогнала Японию и Германию по объему экономики, но необходимо продолжать обеспечивать стабильный рост на долгосрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы впереди, но разница небольшая», – уточнил глава государства.

По его словам, лидерские позиции нужно постоянно подтверждать и усиливать, поскольку другие страны тоже не стоят на месте, к примеру Индонезия. Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического и кадрового сувернитета, наращивания производственной мощности и конкурентоспособности российского рынка.

5 июня Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФа заявил, что рост экономики России до четвертого места в мире по паритету покупательной способности (ППС) не является самоцелью, главная задача – сохранить темп роста экономики. По его словам, рост за I квартал составил 5,4% ВВП.

30 мая Всемирный банк обновил данные по ППС с учетом сведений за 2021 г. Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию. Доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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