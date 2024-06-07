Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики
«Мы впереди, но разница небольшая», – уточнил глава государства.
По его словам, лидерские позиции нужно постоянно подтверждать и усиливать, поскольку другие страны тоже не стоят на месте, к примеру Индонезия. Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического и кадрового сувернитета, наращивания производственной мощности и конкурентоспособности российского рынка.
5 июня Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФа заявил, что рост экономики России до четвертого места в мире по паритету покупательной способности (ППС) не является самоцелью, главная задача – сохранить темп роста экономики. По его словам, рост за I квартал составил 5,4% ВВП.
30 мая Всемирный банк обновил данные по ППС с учетом сведений за 2021 г. Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию. Доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах.