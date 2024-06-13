Банк Таиланда усилил борьбу с мошенничеством на фоне кражи $1,6 млрд граждан

13 июня РБК писало, что за январь – март 2024 г. россияне приобрели 9300 объектов недвижимости в Таиланде – это рекордный показатель за пять лет. Издание выяснило, что текущий показатель обогнал уровень прошлого года на 13%. В 2023 г. граждане РФ заключили 8200 сделок.