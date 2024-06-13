Банк Таиланда усилил борьбу с мошенничеством на фоне кражи $1,6 млрд граждан
Банк Таиланда усилил борьбу с финансовыми онлайн-мошенниками на фоне кражи ими более 60 млрд батов ($1,6 млрд) со счетов граждан, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление помощника губернатора по политике платежных систем и группе по защите прав потребителей финансовых услуг Дарани Саеджу.
«Ситуация ухудшается, постоянно появляются новые случаи. <...> Обычно один случай финансового мошенничества связан с пятью счетами "мулов", а это значит, что нам нужно разобраться с миллионами счетов», – рассказала она в ходе пресс-конференции.
В рамках борьбы регулятор вместе с правоохранительными органами заморозил почти 200 000 счетов «мулов» – людей, которые способствуют переводу незаконных средств от чужого имени. Активные блокировки начались в марте 2023 г. и шли по апрель 2024 г., пояснила Дарани.
Bloomberg пишет, что Таиланд с трудом сдерживает всплеск финансовых преступлений. В основном данные преступления, согласно оценке издания, связаны с предложением дешевых кредитов, высокими процентными ставками по вкладам или различными схемами Понци.