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Банк Таиланда усилил борьбу с мошенничеством на фоне кражи $1,6 млрд граждан

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Банк Таиланда усилил борьбу с финансовыми онлайн-мошенниками на фоне кражи ими более 60 млрд батов ($1,6 млрд) со счетов граждан, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление помощника губернатора по политике платежных систем и группе по защите прав потребителей финансовых услуг Дарани Саеджу.

«Ситуация ухудшается, постоянно появляются новые случаи. <...> Обычно один случай финансового мошенничества связан с пятью счетами "мулов", а это значит, что нам нужно разобраться с миллионами счетов», – рассказала она в ходе пресс-конференции.

В рамках борьбы регулятор вместе с правоохранительными органами заморозил почти 200 000 счетов «мулов» – людей, которые способствуют переводу незаконных средств от чужого имени. Активные блокировки начались в марте 2023 г. и шли по апрель 2024 г., пояснила Дарани.

Bloomberg пишет, что Таиланд с трудом сдерживает всплеск финансовых преступлений. В основном данные преступления, согласно оценке издания, связаны с предложением дешевых кредитов, высокими процентными ставками по вкладам или различными схемами Понци.

13 июня РБК писало, что за январь – март 2024 г. россияне приобрели 9300 объектов недвижимости в Таиланде – это рекордный показатель за пять лет. Издание выяснило, что текущий показатель обогнал уровень прошлого года на 13%. В 2023 г. граждане РФ заключили 8200 сделок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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