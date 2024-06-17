Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении порога для применения УСН
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс о поэтапном увеличении порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
Согласно законопроекту, порог применения УСН предлагается расширить с нынешних фактических 250 млн руб. доходов в год до 450 млн руб., писали «Ведомости». Пользователям с выручкой более 60 млн руб. нужно будет платить НДС – либо по общей ставке в 20%, либо по ставке 5% или 7% (в зависимости от доходов), но без права предъявлять НДС к вычету.
Нововведения приведут к дополнительным поступлениям в бюджет в объеме 348 млрд руб. в 2025 г., отмечает ТАСС со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к законопроекту. Поступления в бюджет за 2025-2027 гг. достигнут порядка 1,1 млрд руб.
Изменения коснутся только 3% предприятий, применяющих УСН, но они формируют 46% выручки всех пользователей этой системы налогообложения, говорил председатель комитета Госдумы по МСП Александр Демин. Он призвал действовать «аккуратно и взвешенно», обеспечить плавный поэтапный переход к новому регулированию, так как бизнесу потребуется время на перестройку внутренних процессов.