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Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении порога для применения УСН

Ведомости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс о поэтапном увеличении порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).

Согласно законопроекту, порог применения УСН предлагается расширить с нынешних фактических 250 млн руб. доходов в год до 450 млн руб., писали «Ведомости». Пользователям с выручкой более 60 млн руб. нужно будет платить НДС – либо по общей ставке в 20%, либо по ставке 5% или 7% (в зависимости от доходов), но без права предъявлять НДС к вычету.

Нововведения приведут к дополнительным поступлениям в бюджет в объеме 348 млрд руб. в 2025 г., отмечает ТАСС со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к законопроекту. Поступления в бюджет за 2025-2027 гг. достигнут порядка 1,1 млрд руб.

Изменения коснутся только 3% предприятий, применяющих УСН, но они формируют 46% выручки всех пользователей этой системы налогообложения, говорил председатель комитета Госдумы по МСП Александр Демин. Он призвал действовать «аккуратно и взвешенно», обеспечить плавный поэтапный переход к новому регулированию, так как бизнесу потребуется время на перестройку внутренних процессов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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