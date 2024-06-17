Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении порога для применения УСН

Согласно законопроекту, порог применения УСН предлагается расширить с нынешних фактических 250 млн руб. доходов в год до 450 млн руб., писали «Ведомости». Пользователям с выручкой более 60 млн руб. нужно будет платить НДС – либо по общей ставке в 20%, либо по ставке 5% или 7% (в зависимости от доходов), но без права предъявлять НДС к вычету.