Григоренко: система госзаказа должна стремиться к упрощению и ускорению

В мае стало известно о том, что руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в новом правительстве будет курировать антимонопольную политику, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также цифровое развитие и связь. Он отвечает также за разработку и реализацию нацпроекта «Цифровая экономика».