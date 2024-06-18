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Григоренко: система госзаказа должна стремиться к упрощению и ускорению

Ведомости

Система госзаказа должна развиваться в сторону упрощения и ускорения, заявил заместитель председателя правительства России – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на рабочей встрече с руководством Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Вице-премьер напомнил, что защита конкуренции – одна из ключевых задач службы. Среди важных направлений работы ФАС он отметил оптимизацию процедуры отраслевых торгов на продажу госимущества и госресурсов, гарантию стабильности на товарных рынках и обеспечение устойчивости системы госзакупок.

По словам Григоренко, для быстрой реакции на постоянные изменения ФАС должна продолжать оцифровку рабочих процессов.

«Это позволит непрерывно совершенствовать антимонопольную политику, а в перспективе – перевести контроль в автоматизированный режим», – сказал вице-премьер.

В числе ключевых направлений также было отмечено создание национальной системы ценовых рыночных индикаторов – для формирования реальной цены товаров на внутреннем рынке.

В марте стало известно, что правительство России на пять лет продлило межведомственную программу по пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений. Кабмин планирует запустить работу отечественной информационной системы «Антикартель», которая будет автоматически выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства.

В августе 2023 г. российское правительство одобрило повышение штрафов и увеличение максимального срока лишения свободы за картельные сговоры на торгах, которые привели к необоснованному изменению или фиксации цены закупки.

В мае стало известно о том, что руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в новом правительстве будет курировать антимонопольную политику, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также цифровое развитие и связь. Он отвечает также за разработку и реализацию нацпроекта «Цифровая экономика».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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