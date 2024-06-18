Григоренко: система госзаказа должна стремиться к упрощению и ускорению
Система госзаказа должна развиваться в сторону упрощения и ускорения, заявил заместитель председателя правительства России – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на рабочей встрече с руководством Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Вице-премьер напомнил, что защита конкуренции – одна из ключевых задач службы. Среди важных направлений работы ФАС он отметил оптимизацию процедуры отраслевых торгов на продажу госимущества и госресурсов, гарантию стабильности на товарных рынках и обеспечение устойчивости системы госзакупок.
По словам Григоренко, для быстрой реакции на постоянные изменения ФАС должна продолжать оцифровку рабочих процессов.
«Это позволит непрерывно совершенствовать антимонопольную политику, а в перспективе – перевести контроль в автоматизированный режим», – сказал вице-премьер.
В числе ключевых направлений также было отмечено создание национальной системы ценовых рыночных индикаторов – для формирования реальной цены товаров на внутреннем рынке.
В марте стало известно, что правительство России на пять лет продлило межведомственную программу по пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений. Кабмин планирует запустить работу отечественной информационной системы «Антикартель», которая будет автоматически выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства.
В августе 2023 г. российское правительство одобрило повышение штрафов и увеличение максимального срока лишения свободы за картельные сговоры на торгах, которые привели к необоснованному изменению или фиксации цены закупки.
В мае стало известно о том, что руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в новом правительстве будет курировать антимонопольную политику, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также цифровое развитие и связь. Он отвечает также за разработку и реализацию нацпроекта «Цифровая экономика».