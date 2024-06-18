Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 2,6%

16 мая Еврокомиссия (ЕК) оставила без изменений прогноз ВВП еврозоны на текущий год – ожидания сохранились на уровне 0,8%. А прогноз на 2025 г. был пересмотрен в худшую сторону – с 1,5%, ожидавшихся в зимнем прогнозе, до 1,4%. По итогам текущего года комиссия ожидает ценовую динамику на уровне 2,5% вместо ожидавшихся ранее 2,7%, в 2025 г. – 2,1% вместо 2,2%.