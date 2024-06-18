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Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 2,6%

Ведомости

Инфляция в 20 странах еврозоны в мае ускорилась до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в апреле, следует из данных статистической службы ЕС (Евростат).

Годом ранее рост показателя составлял 6,1%. Годовая инфляция в Европейском союзе в мае 2024 г. составила 2,7% по сравнению с 2,6% в апреле. Самые низкие годовые показатели инфляции были зарегистрированы в Латвии (0,0%), Финляндии (0,4%) и Италии (0,8%). Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Румынии (5,8%), Бельгии (4,9%) и Хорватии (4,3%). Для стран – участниц ЕС показатель составил 2,7% по сравнению с 2,6% месяцем ранее.

В мае наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли услуги, они увеличили инфляцию на 1,83 процентных пункта (п. п.). За ними следуют продукты питания, алкоголь и табак (+0,51 п. п.), неэнергетические промышленные товары (+0,18 п. п.) и энергоносители (+0,04 п. п.).

16 мая Еврокомиссия (ЕК) оставила без изменений прогноз ВВП еврозоны на текущий год – ожидания сохранились на уровне 0,8%. А прогноз на 2025 г. был пересмотрен в худшую сторону – с 1,5%, ожидавшихся в зимнем прогнозе, до 1,4%. По итогам текущего года комиссия ожидает ценовую динамику на уровне 2,5% вместо ожидавшихся ранее 2,7%, в 2025 г. – 2,1% вместо 2,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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