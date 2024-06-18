Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 2,6%
Инфляция в 20 странах еврозоны в мае ускорилась до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в апреле, следует из данных статистической службы ЕС (Евростат).
Годом ранее рост показателя составлял 6,1%. Годовая инфляция в Европейском союзе в мае 2024 г. составила 2,7% по сравнению с 2,6% в апреле. Самые низкие годовые показатели инфляции были зарегистрированы в Латвии (0,0%), Финляндии (0,4%) и Италии (0,8%). Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Румынии (5,8%), Бельгии (4,9%) и Хорватии (4,3%). Для стран – участниц ЕС показатель составил 2,7% по сравнению с 2,6% месяцем ранее.
В мае наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли услуги, они увеличили инфляцию на 1,83 процентных пункта (п. п.). За ними следуют продукты питания, алкоголь и табак (+0,51 п. п.), неэнергетические промышленные товары (+0,18 п. п.) и энергоносители (+0,04 п. п.).
16 мая Еврокомиссия (ЕК) оставила без изменений прогноз ВВП еврозоны на текущий год – ожидания сохранились на уровне 0,8%. А прогноз на 2025 г. был пересмотрен в худшую сторону – с 1,5%, ожидавшихся в зимнем прогнозе, до 1,4%. По итогам текущего года комиссия ожидает ценовую динамику на уровне 2,5% вместо ожидавшихся ранее 2,7%, в 2025 г. – 2,1% вместо 2,2%.