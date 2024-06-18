FT: развитые страны ожидают роста доли золота в мировых резервах

Центробанки развитых стран стремятся последовать примеру развивающихся рынков в покупке слитков и увеличить запасы драгоценных металлов, отмечает газета. Согласно опросу, 60% центральных банков ожидают, что в ближайшие пять лет доля золота в мировых резервах вырастет. В прошлом году такой ответ давали только 38% респондентов, указывает FT. Еще около 13% стран планируют увеличить свои запасы золота в следующем году, в то время как годом ранее об этом заявили 8%.