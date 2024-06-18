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FT: развитые страны ожидают роста доли золота в мировых резервах

Ведомости

В ближайшие пять лет доля золота в мировых резервах вырастет, популярность доллара при этом начнет снижаться, ожидают центральные банки развитых стран. Об этом со ссылкой на опрос Всемирного совета по золоту (World Gold Council) пишет газета Financial Times (FT).

Центробанки развитых стран стремятся последовать примеру развивающихся рынков в покупке слитков и увеличить запасы драгоценных металлов, отмечает газета. Согласно опросу, 60% центральных банков ожидают, что в ближайшие пять лет доля золота в мировых резервах вырастет. В прошлом году такой ответ давали только 38% респондентов, указывает FT. Еще около 13% стран планируют увеличить свои запасы золота в следующем году, в то время как годом ранее об этом заявили 8%.

Все больше стран – 56% – ожидают падения доли доллара в мировых резервах. Показатель за год вырос на 10%, следует из опроса. По данным газеты, среди центробанков развивающихся стран такую точку зрения разделяют 64%.

Регуляторы выбирают золото по ряду причин, в том числе из-за его эффективности во время кризиса, говорится в статье. По данным WGC, регуляторы в 2022 и 2023 гг. добавили в свои резервы более 1000 т золота. Санкции США в отношении российских долларовых активов также вызвали ажиотаж среди незападных официальных финансовых учреждений в покупке слитков, пишет FT.

В мае цены на золото в мире обновили исторический максимум – $2400 за тройскую унцию. Во втором полугодии 2024 г. цена золота может достигнуть уровня $2500 за унцию, а через 6–18 месяцев подняться до $3000, прогнозировали в апреле эксперты Citigroup. Средняя стоимость этого драгметалла в 2024 г., по их данным, составит $2350 за унцию, в 2025 г. – $2875.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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