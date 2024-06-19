Товарооборот России и Евросоюза упал до минимума с 2000 года

К июлю ЕС планирует согласовать 14-й пакет санкций. По данным EUobserver, в него войдут 52 компании из России и других стран, которые подозреваются в поставках запрещенной продукции в РФ. При этом ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия в новом пакете не будет, утверждает портал.