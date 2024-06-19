Товарооборот России и Евросоюза упал до минимума с 2000 года
Товарооборот России и Евросоюза (ЕС) по итогам апреля сократился до 5,6 млрд евро, это минимальный показатель с 2000 г., следует из расчетов «РИА Новости» на основании данных Евростата.
В январе 2000 г. объем торговли РФ и ЕС составлял 5,3 млрд евро. При этом максимальный двусторонний товарооборот был зафиксирован в октябре 2012 г. – 29,5 млрд евро.
Поставки российских товаров в ЕС в апреле стали рекордно низкими с июня 1999 г.: экспорт из России в ЕС упал на 17% в месячном выражении до 2,7 млрд евро. Россия в основном продавала ЕС газ (на 1,15 млрд евро). Также ЕС получил из России железо, сталь (на 288,5 млн евро) и нефтепродукты (на 248 млн евро).
В то же время экспорт из ЕС в Россию увеличился до 2,9 млрд евро (+6% в месячном выражении). Большую часть поставок составила фармацевтическая продукция (на 760 млн евро, +16%). Также европейские страны отправили в РФ оборудование на 303 млн евро и оптические инструменты на 186,5 млн евро.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. В частности, ЕС принял уже 13 пакетов ограничений, которые затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др.
К июлю ЕС планирует согласовать 14-й пакет санкций. По данным EUobserver, в него войдут 52 компании из России и других стран, которые подозреваются в поставках запрещенной продукции в РФ. При этом ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия в новом пакете не будет, утверждает портал.