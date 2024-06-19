Инфляция в Британии в мае замедлилась до целевых 2% впервые за три года

«Годовой показатель в мае 2024 г. был самым низким с июля 2021 г., когда он составлял 2,1%. <...> Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 2% за 12 месяцев до мая 2024 г., что ниже 2,3% за 12 месяцев до апреля и значительно ниже недавнего пика в 11,1% в октябре 2022 г.», – указано в сообщении ведомства.