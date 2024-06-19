Инфляция в Британии в мае замедлилась до целевых 2% впервые за три года
Инфляция в Великобритании в мае замедлилась до целевых 2% в годовом выражении впервые с июля 2021 г., следует из отчета Национального статистического управления (ONS) королевства.
«Годовой показатель в мае 2024 г. был самым низким с июля 2021 г., когда он составлял 2,1%. <...> Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 2% за 12 месяцев до мая 2024 г., что ниже 2,3% за 12 месяцев до апреля и значительно ниже недавнего пика в 11,1% в октябре 2022 г.», – указано в сообщении ведомства.
Сообщается, что месячный ИПЦ в Великобритании в мае вырос на 0,3% по сравнению с 0,7% годом ранее.
9 мая Банк Англии в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых. «На международном уровне недавние результаты экономического роста, как правило, были более сильными в США, чем в еврозоне. Базовое инфляционное давление в обоих регионах продолжало снижаться с начала года <...>. Форвардные процентные ставки выросли в США и, как следствие, в других странах», – сообщал регулятор.
18 июня Евростат сообщал, что инфляция в 20 странах еврозоны в мае ускорилась до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в апреле. Годовая инфляция в Европейском союзе в мае 2024 г. составила 2,7% по сравнению с 2,6% в апреле.