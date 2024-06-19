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Инфляция в Британии в мае замедлилась до целевых 2% впервые за три года

Ведомости

Инфляция в Великобритании в мае замедлилась до целевых 2% в годовом выражении впервые с июля 2021 г., следует из отчета Национального статистического управления (ONS) королевства.

«Годовой показатель в мае 2024 г. был самым низким с июля 2021 г., когда он составлял 2,1%. <...> Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 2% за 12 месяцев до мая 2024 г., что ниже 2,3% за 12 месяцев до апреля и значительно ниже недавнего пика в 11,1% в октябре 2022 г.», – указано в сообщении ведомства.

Сообщается, что месячный ИПЦ в Великобритании в мае вырос на 0,3% по сравнению с 0,7% годом ранее.

9 мая Банк Англии в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых. «На международном уровне недавние результаты экономического роста, как правило, были более сильными в США, чем в еврозоне. Базовое инфляционное давление в обоих регионах продолжало снижаться с начала года <...>. Форвардные процентные ставки выросли в США и, как следствие, в других странах», – сообщал регулятор.

18 июня Евростат сообщал, что инфляция в 20 странах еврозоны в мае ускорилась до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в апреле. Годовая инфляция в Европейском союзе в мае 2024 г. составила 2,7% по сравнению с 2,6% в апреле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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