Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%

26 апреля Совет директоров Банка России в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. Такого решения ждали все 22 аналитика, опрошенных «Ведомостями». До этого за пять заседаний с июля 2023 г. ставка выросла с 7,5 до 16%. Трое из 22 участников допускали повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.