Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%
Банк Англии в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых, следует из обзора регулятора.
Решение было принято на заседании комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии 8 мая. Большинство проголосовали за сохранение ставки, но двое членов предложили снизить ее на 0,25 п.п., до 5%.
«На международном уровне недавние результаты экономического роста, как правило, были более сильными в США, чем в еврозоне. Базовое инфляционное давление в обоих регионах продолжало снижаться с начала года <...>. Форвардные процентные ставки выросли в США и, как следствие, в других странах», – говорится в обзоре.
В марте инфляция в Великобритании составила 6%. Регулятор прогнозирует, что показатель опустится до 1,9% в 2026 г. и до 1,6% в 2027 г.
21 марта Банк Англии также сохранил ставку на уровне 5,25%. Отмечалось, что регулятор определяет денежно-кредитную политику таким образом, чтобы она соответствовала целевому показателю инфляции в 2% и помогала поддерживать экономический рост и занятость.
1 мая Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. В регуляторе отметили, что инфляция в США за последний год снизилась, но остается высокой. В последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении инфляции в 2%.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в апреле заявлял, что в повышении ключевой ставки ФРС США пока нет необходимости, поскольку денежно-кредитная политика сейчас находится в «хорошем состоянии».
26 апреля Совет директоров Банка России в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. Такого решения ждали все 22 аналитика, опрошенных «Ведомостями». До этого за пять заседаний с июля 2023 г. ставка выросла с 7,5 до 16%. Трое из 22 участников допускали повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.