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Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%

Ведомости

Банк Англии в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых, следует из обзора регулятора.

Решение было принято на заседании комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии 8 мая. Большинство проголосовали за сохранение ставки, но двое членов предложили снизить ее на 0,25 п.п., до 5%.

«На международном уровне недавние результаты экономического роста, как правило, были более сильными в США, чем в еврозоне. Базовое инфляционное давление в обоих регионах продолжало снижаться с начала года <...>. Форвардные процентные ставки выросли в США и, как следствие, в других странах», – говорится в обзоре.

В марте инфляция в Великобритании составила 6%. Регулятор прогнозирует, что показатель опустится до 1,9% в 2026 г. и до 1,6% в 2027 г.

21 марта Банк Англии также сохранил ставку на уровне 5,25%. Отмечалось, что регулятор определяет денежно-кредитную политику таким образом, чтобы она соответствовала целевому показателю инфляции в 2% и помогала поддерживать экономический рост и занятость.

1 мая Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. В регуляторе отметили, что инфляция в США за последний год снизилась, но остается высокой. В последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении инфляции в 2%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в апреле заявлял, что в повышении ключевой ставки ФРС США пока нет необходимости, поскольку денежно-кредитная политика сейчас находится в «хорошем состоянии».

26 апреля Совет директоров Банка России в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. Такого решения ждали все 22 аналитика, опрошенных «Ведомостями». До этого за пять заседаний с июля 2023 г. ставка выросла с 7,5 до 16%. Трое из 22 участников допускали повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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