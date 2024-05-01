ФРС США вновь сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% и продолжит отслеживать экономические перспективы, следует из сообщения регулятора.
Отмечается, что инфляция в США за последний год снизилась, но остается высокой. В последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении инфляции в 2% – эту цель поставил Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC). Экономические перспективы неопределенны, указано в сообщении, и FOMC по-прежнему внимательно относится к инфляционным рискам.
«В поддержку своих целей FOMC решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%. При рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», – говорится в сообщении ФРС.
Комитет не считает целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока инфляция не приблизится к 2%.
11 апреля президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в повышении ключевой ставки ФРС США пока нет необходимости, поскольку денежно-кредитная политика сейчас находится в «хорошем состоянии». Уильямс ожидает, что инфляционное давление снизится до 2,25-2,5% в 2024 г., после чего вернется к целевому показателю в 2% в следующем году. При этом он отметил, что, несмотря на значительный прогресс в возвращении инфляции к показателю в 2%, перспективы на будущее «неопределенны и нам придется оставаться зависимыми от данных».
26 июля 2023 г. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%. Reuters 10 апреля писал, что за последние 12 месяцев индекс потребительских цен в США вырос на 3,5%, что является максимальным показателем с сентября 2023 г.