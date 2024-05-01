ФРС США вновь сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

11 апреля президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в повышении ключевой ставки ФРС США пока нет необходимости, поскольку денежно-кредитная политика сейчас находится в «хорошем состоянии». Уильямс ожидает, что инфляционное давление снизится до 2,25-2,5% в 2024 г., после чего вернется к целевому показателю в 2% в следующем году. При этом он отметил, что, несмотря на значительный прогресс в возвращении инфляции к показателю в 2%, перспективы на будущее «неопределенны и нам придется оставаться зависимыми от данных».