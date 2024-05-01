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ФРС США вновь сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% и продолжит отслеживать экономические перспективы, следует из сообщения регулятора.

Отмечается, что инфляция в США за последний год снизилась, но остается высокой. В последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении инфляции в 2% – эту цель поставил Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC). Экономические перспективы неопределенны, указано в сообщении, и FOMC по-прежнему внимательно относится к инфляционным рискам.

«В поддержку своих целей FOMC решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%. При рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», – говорится в сообщении ФРС.

Комитет не считает целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока инфляция не приблизится к 2%.

11 апреля президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в повышении ключевой ставки ФРС США пока нет необходимости, поскольку денежно-кредитная политика сейчас находится в «хорошем состоянии». Уильямс ожидает, что инфляционное давление снизится до 2,25-2,5% в 2024 г., после чего вернется к целевому показателю в 2% в следующем году. При этом он отметил, что, несмотря на значительный прогресс в возвращении инфляции к показателю в 2%, перспективы на будущее «неопределенны и нам придется оставаться зависимыми от данных».

26 июля 2023 г. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%. Reuters 10 апреля писал, что за последние 12 месяцев индекс потребительских цен в США вырос на 3,5%, что является максимальным показателем с сентября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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