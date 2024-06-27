ВЦИОМ: 78% россиян одобряют введение прогрессивной шкалы налогообложения
78% опрошенных россиян считают справедливой прогрессивную шкалу налога для граждан с высокими доходами. Данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Из результатов опроса следует, что 84% респондентов также считают справедливым введение «налогового кешбэка» для семей с детьми. По мнению 57% опрошенных, введение упомянутых изменений сделает налоговую систему более справедливой.
Всего, согласно данным ВЦИОМа, более половины россиян знают и слышали о том, что правительство России одобрило предложение Минфина по изменению налоговой системы. Таких среди опрошенных оказалось 58%. Среди наиболее осведомленных об изменениях оказались представители старшего поколения 60+ (70%). Помимо них в топ-3 попали высокообразованные граждане (69%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (72%). В рамках группы информированных изменения поддерживают 62% опрошенных. 28% считают, что меры скорее ничего не изменят, и только 5% заявили, что реформа сделает систему менее справедливой.
Согласно проведенному опросу, россияне оказались в большой степени восприимчивы к мерам, которые касаются граждан, а не бизнеса. Среди респондентов, которые знают о налоговой реформе, 83% обратили внимание именно на эти изменения, а затруднились дать ответ 17%. Из всех предлагаемых мер россияне чаще всего слышали о введении прогрессивной шкалы налогообложения – 49% от числа информированных.
20 июня депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в Налоговый кодекс России, которые вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Прогрессивная шкала НДФЛ включает в себя ставки от 13 до 22% в зависимости от дохода. Предполагается, что новые условия начнут действовать с 2025 г.