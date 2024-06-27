ВЦИОМ: 78% россиян одобряют введение прогрессивной шкалы налогообложения

Всего, согласно данным ВЦИОМа, более половины россиян знают и слышали о том, что правительство России одобрило предложение Минфина по изменению налоговой системы. Таких среди опрошенных оказалось 58%. Среди наиболее осведомленных об изменениях оказались представители старшего поколения 60+ (70%). Помимо них в топ-3 попали высокообразованные граждане (69%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (72%). В рамках группы информированных изменения поддерживают 62% опрошенных. 28% считают, что меры скорее ничего не изменят, и только 5% заявили, что реформа сделает систему менее справедливой.