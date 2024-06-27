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ВЦИОМ: 78% россиян одобряют введение прогрессивной шкалы налогообложения

Ведомости

78% опрошенных россиян считают справедливой прогрессивную шкалу налога для граждан с высокими доходами. Данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из результатов опроса следует, что 84% респондентов также считают справедливым введение «налогового кешбэка» для семей с детьми. По мнению 57% опрошенных, введение упомянутых изменений сделает налоговую систему более справедливой.

Всего, согласно данным ВЦИОМа, более половины россиян знают и слышали о том, что правительство России одобрило предложение Минфина по изменению налоговой системы. Таких среди опрошенных оказалось 58%. Среди наиболее осведомленных об изменениях оказались представители старшего поколения 60+ (70%). Помимо них в топ-3 попали высокообразованные граждане (69%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (72%). В рамках группы информированных изменения поддерживают 62% опрошенных. 28% считают, что меры скорее ничего не изменят, и только 5% заявили, что реформа сделает систему менее справедливой.

Согласно проведенному опросу, россияне оказались в большой степени восприимчивы к мерам, которые касаются граждан, а не бизнеса. Среди респондентов, которые знают о налоговой реформе, 83% обратили внимание именно на эти изменения, а затруднились дать ответ 17%. Из всех предлагаемых мер россияне чаще всего слышали о введении прогрессивной шкалы налогообложения – 49% от числа информированных.

20 июня депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в Налоговый кодекс России, которые вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Прогрессивная шкала НДФЛ включает в себя ставки от 13 до 22% в зависимости от дохода. Предполагается, что новые условия начнут действовать с 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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