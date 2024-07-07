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Посол России в Китае заявил о переговорах по единой валюте БРИКС

Ведомости

Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, но в ближайшее время это маловероятно, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

«Ведутся переговоры о единой валюте БРИКС. Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден. Мы двигаемся в этом направлении, для нас это ясно. Полагаю, это займет какое-то время, это не ближайшая перспектива», – сказал посол на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине (цитата по «РИА Новости»).

Россия, по его словам, работает с партнерами по БРИКС над созданием финансовой системы, которая «будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон». Все больше расчетов между Россией и странами объединения осуществляются в национальных валютах, указал Моргулов. В частности, товарооборот между Москвой и Пекином составил $240 млрд, при этом 92% было реализовано в рублях и юанях.

Замглавы МИД России Александр Панкин в июне также говорил о работе над движением к единой валюте в рамках БРИКС. По его словам, эту работу усложняет законодательство – у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика. Настрой на использование национальных валют в БРИКС есть, включая цифровые валюты, добавил Панкин.

С марта 2022 г. доля расчетов России в валютах недружественных стран снизилась с 84,7 до 17,8%, отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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