Посол России в Китае заявил о переговорах по единой валюте БРИКС

«Ведутся переговоры о единой валюте БРИКС. Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден. Мы двигаемся в этом направлении, для нас это ясно. Полагаю, это займет какое-то время, это не ближайшая перспектива», – сказал посол на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине (цитата по «РИА Новости»).