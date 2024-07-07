Посол России в Китае заявил о переговорах по единой валюте БРИКС
Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, но в ближайшее время это маловероятно, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
«Ведутся переговоры о единой валюте БРИКС. Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден. Мы двигаемся в этом направлении, для нас это ясно. Полагаю, это займет какое-то время, это не ближайшая перспектива», – сказал посол на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине (цитата по «РИА Новости»).
Россия, по его словам, работает с партнерами по БРИКС над созданием финансовой системы, которая «будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон». Все больше расчетов между Россией и странами объединения осуществляются в национальных валютах, указал Моргулов. В частности, товарооборот между Москвой и Пекином составил $240 млрд, при этом 92% было реализовано в рублях и юанях.
Замглавы МИД России Александр Панкин в июне также говорил о работе над движением к единой валюте в рамках БРИКС. По его словам, эту работу усложняет законодательство – у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика. Настрой на использование национальных валют в БРИКС есть, включая цифровые валюты, добавил Панкин.
С марта 2022 г. доля расчетов России в валютах недружественных стран снизилась с 84,7 до 17,8%, отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.