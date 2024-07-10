Медведев поручил внести законопроект о платформенной занятости в ГосдумуОн попросил доработать документ по итогам обсуждения
Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил внести законопроект о платформенной занятости в Госдуму, сообщила пресс-служба партии.
«Давайте обсудим законопроект о платформенной занятости. Он был подготовлен рабочей группой Госдумы, всеми сторонами социального партнерства. Сейчас необходимо согласовать все конкретные моменты, о которых идет речь. По итогам обсуждения я просил бы доработать законопроект, внести его в Государственную думу», – сказал он на совещании по совершенствованию трудового законодательства.
Медведев указал, что не должно возникнуть «мозаичной картинки, при которой платформенно занятый, кто заключил трудовой договор, окажется в более выгодных условиях по отношению к тем, кто работает по подрядному договору или в качестве самозанятого».
«С точки зрения гарантий законодательства Трудовой кодекс гораздо строже, чем Гражданский кодекс, который защищает одинаково и заказчика, и подрядчика. Это все должно получить дополнительное регулирование», – добавил он.
Платформенная занятость предполагает, что частные специалисты используют для поиска клиентов интернет-платформы (агрегаторы), которые, в свою очередь, выступают их посредниками.
«Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) «Социальные гарантии для платформенных занятых в России – 2024» писали, что в 2023 г. в России почти вдвое (с 45 до 79%) выросла доля платформенных занятых, для которых эта деятельность стала единственным источником заработка.