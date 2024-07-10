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Медведев поручил внести законопроект о платформенной занятости в Госдуму

Он попросил доработать документ по итогам обсуждения
Ведомости

Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил внести законопроект о платформенной занятости в Госдуму, сообщила пресс-служба партии.

«Давайте обсудим законопроект о платформенной занятости. Он был подготовлен рабочей группой Госдумы, всеми сторонами социального партнерства. Сейчас необходимо согласовать все конкретные моменты, о которых идет речь. По итогам обсуждения я просил бы доработать законопроект, внести его в Государственную думу», – сказал он на совещании по совершенствованию трудового законодательства.

Медведев указал, что не должно возникнуть «мозаичной картинки, при которой платформенно занятый, кто заключил трудовой договор, окажется в более выгодных условиях по отношению к тем, кто работает по подрядному договору или в качестве самозанятого».

«С точки зрения гарантий законодательства Трудовой кодекс гораздо строже, чем Гражданский кодекс, который защищает одинаково и заказчика, и подрядчика. Это все должно получить дополнительное регулирование», – добавил он.

Платформенная занятость предполагает, что частные специалисты используют для поиска клиентов интернет-платформы (агрегаторы), которые, в свою очередь, выступают их посредниками.

«Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) «Социальные гарантии для платформенных занятых в России – 2024» писали, что в 2023 г. в России почти вдвое (с 45 до 79%) выросла доля платформенных занятых, для которых эта деятельность стала единственным источником заработка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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