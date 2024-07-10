Медведев поручил внести законопроект о платформенной занятости в Госдуму

«Давайте обсудим законопроект о платформенной занятости. Он был подготовлен рабочей группой Госдумы, всеми сторонами социального партнерства. Сейчас необходимо согласовать все конкретные моменты, о которых идет речь. По итогам обсуждения я просил бы доработать законопроект, внести его в Государственную думу», – сказал он на совещании по совершенствованию трудового законодательства.