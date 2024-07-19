Новак поручил внести поправки в расчет предельных цен в топливном демпфере
Вице-премьер Александр Новак поручил внести в законодательство изменения, позволяющие не обнулять топливный демпфер при превышении предельного уровня цен только по одному продукту – бензину или дизельному топливу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол совещания.
Соответствующие распоряжения даны Минфину и Минэнерго. Согласно документу, от министерств требуется обеспечить включение в налоговое законодательство положения об отмене правила одновременного обнуления демпфера и по бензину, и по дизтопливу, если установленные пороги отклонения от условных цен будут превышены только по одному виду топлива.
Отмечается также необходимость продолжения применения до 1 января 2033 г. инвестиционной надбавки к «обратному» акцизу на нефть, а также применения ее после начала 2027 г. при отсутствии введенных в эксплуатацию объектов основных средств – предмета инвестсоглашения.
В июне Новак сообщал об обсуждениях в правительстве России изменения расчетов по точке отсечения топливного демпфера, которое предполагает ее разделение для бензина и дизтоплива.
17 июля РБК сообщало об инициативе Минэнерго продлить временный запрет на экспорт бензина на осень 2024 г. С ноября по декабрь 2024 г. ведомство рекомендует оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов в целях недопущения «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка России и недопущения «нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».
Двумя днями ранее Новак заявлял, что, если ситуация будет напряженной, в августе правительство может вернуться к запрету экспорта бензина. За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступает и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.