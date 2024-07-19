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Новак поручил внести поправки в расчет предельных цен в топливном демпфере

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак поручил внести в законодательство изменения, позволяющие не обнулять топливный демпфер при превышении предельного уровня цен только по одному продукту – бензину или дизельному топливу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол совещания.

Соответствующие распоряжения даны Минфину и Минэнерго. Согласно документу, от министерств требуется обеспечить включение в налоговое законодательство положения об отмене правила одновременного обнуления демпфера и по бензину, и по дизтопливу, если установленные пороги отклонения от условных цен будут превышены только по одному виду топлива.

Отмечается также необходимость продолжения применения до 1 января 2033 г. инвестиционной надбавки к «обратному» акцизу на нефть, а также применения ее после начала 2027 г. при отсутствии введенных в эксплуатацию объектов основных средств – предмета инвестсоглашения.

В июне Новак сообщал об обсуждениях в правительстве России изменения расчетов по точке отсечения топливного демпфера, которое предполагает ее разделение для бензина и дизтоплива.

17 июля РБК сообщало об инициативе Минэнерго продлить временный запрет на экспорт бензина на осень 2024 г. С ноября по декабрь 2024 г. ведомство рекомендует оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов в целях недопущения «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка России и недопущения «нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».

Двумя днями ранее Новак заявлял, что, если ситуация будет напряженной, в августе правительство может вернуться к запрету экспорта бензина. За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступает и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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