Новак поручил внести поправки в расчет предельных цен в топливном демпфере

17 июля РБК сообщало об инициативе Минэнерго продлить временный запрет на экспорт бензина на осень 2024 г. С ноября по декабрь 2024 г. ведомство рекомендует оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов в целях недопущения «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка России и недопущения «нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».