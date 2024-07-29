Британия впервые выбыла из десятки крупнейших стран-производителей

The Times отмечает, что производственный сектор Великобритании критиковал предыдущее правительство страны за непоследовательную политику в этой области. По словам генерального директора Make UK Стивена Фипсона, Великобритания – это единственная страна, у которой нет национального плана по производству, в то время как мировые лидеры промышленности составляют его на долгосрочный период.