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Британия впервые выбыла из десятки крупнейших стран-производителей

Ведомости

Великобритания впервые выбыла из десятки стран-лидеров по производству на фоне изменений в мировой экономике, пишет издание The Times.

По информации издания, Великобритания опустилась на 12-е место в последнем рейтинге за 2022 г. Годом ранее страна занимала восьмое место. Великобританию обошли Россия и Мексика – они поднялись на восьмое и седьмое места соответственно. Согласно публикации, это объясняется ростом оборонного производства в России и инвестициями Китая в Мексику. Лидирующие позиции по производству заняли Китай и США.

По информации Make UK, в прошлом году производственный сектор обеспечил экономику Великобритании товарами на общую сумму 217 млрд фунтов стерлингов ($278 млрд). Главными экспортными направлениями страны являются США, Германия и Нидерланды. Ведущим регионом по производству стал северо-запад Англии – общий объем, по последней информации, достиг 29,5 млрд фунтов стерлингов ($37,8 млрд). На втором месте – юго-восток с объемом 26,1 млрд фунтов стерлингов ($33,5 млрд).

The Times отмечает, что производственный сектор Великобритании критиковал предыдущее правительство страны за непоследовательную политику в этой области. По словам генерального директора Make UK Стивена Фипсона, Великобритания – это единственная страна, у которой нет национального плана по производству, в то время как мировые лидеры промышленности составляют его на долгосрочный период.

В июле также стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны упал до семимесячного минимума, достигнув 45,6 пункта. В отдельных странах тоже наблюдается снижение – в июле в Германии он составил 42,6 пункта, что стало трехмесячным минимумом. Во Франции он опустился до 44,1, снижение наблюдается второй месяц подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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