Британия впервые выбыла из десятки крупнейших стран-производителей
Великобритания впервые выбыла из десятки стран-лидеров по производству на фоне изменений в мировой экономике, пишет издание The Times.
По информации издания, Великобритания опустилась на 12-е место в последнем рейтинге за 2022 г. Годом ранее страна занимала восьмое место. Великобританию обошли Россия и Мексика – они поднялись на восьмое и седьмое места соответственно. Согласно публикации, это объясняется ростом оборонного производства в России и инвестициями Китая в Мексику. Лидирующие позиции по производству заняли Китай и США.
По информации Make UK, в прошлом году производственный сектор обеспечил экономику Великобритании товарами на общую сумму 217 млрд фунтов стерлингов ($278 млрд). Главными экспортными направлениями страны являются США, Германия и Нидерланды. Ведущим регионом по производству стал северо-запад Англии – общий объем, по последней информации, достиг 29,5 млрд фунтов стерлингов ($37,8 млрд). На втором месте – юго-восток с объемом 26,1 млрд фунтов стерлингов ($33,5 млрд).
The Times отмечает, что производственный сектор Великобритании критиковал предыдущее правительство страны за непоследовательную политику в этой области. По словам генерального директора Make UK Стивена Фипсона, Великобритания – это единственная страна, у которой нет национального плана по производству, в то время как мировые лидеры промышленности составляют его на долгосрочный период.
В июле также стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны упал до семимесячного минимума, достигнув 45,6 пункта. В отдельных странах тоже наблюдается снижение – в июле в Германии он составил 42,6 пункта, что стало трехмесячным минимумом. Во Франции он опустился до 44,1, снижение наблюдается второй месяц подряд.