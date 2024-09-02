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Путин назвал добычу лития важной для импортозамещения в России

Ведомости

Добыча лития является стратегически важным вопросом для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Тувы.

«Литий востребован при производстве аккумуляторов, электроники и других комплектующих для атомной промышленности, космической и авиационной отраслей. Словом, для отраслей будущего», – подчеркнул Путин.

По его словам, добыча лития важна, поскольку от него во многом зависит эффективность программ импортозамещения и обеспечения технологической независимости страны. Российский лидер заметил, что Тува занимает первое место по запасам лития в России, в регионе находится почти 30% от всех его запасов. Именно здесь расположено одно из крупнейших месторождений этого металла.

В июле прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что РФ достигнет полной самообеспеченности литием к 2025 г., а к 2030 г. сможет начать экспортировать металл.

Цель будет достигнута за счет старта добычи в 2023–2030 гг. на ряде месторождений: Колмозерском (разработкой занимается СП «Норникеля» и «Росатома»), Полмостундровском («Халмек» и ПАО «Химико-металлургический завод»), Ковыктинском («Газпром»), Ярактинском (Иркутская нефтяная компания), а также на Завитинском.

Кроме того, в июне 2023 г. «Росатом» подписал с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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