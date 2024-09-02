Путин назвал добычу лития важной для импортозамещения в России

По его словам, добыча лития важна, поскольку от него во многом зависит эффективность программ импортозамещения и обеспечения технологической независимости страны. Российский лидер заметил, что Тува занимает первое место по запасам лития в России, в регионе находится почти 30% от всех его запасов. Именно здесь расположено одно из крупнейших месторождений этого металла.