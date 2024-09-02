Путин назвал добычу лития важной для импортозамещения в России
Добыча лития является стратегически важным вопросом для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Тувы.
«Литий востребован при производстве аккумуляторов, электроники и других комплектующих для атомной промышленности, космической и авиационной отраслей. Словом, для отраслей будущего», – подчеркнул Путин.
По его словам, добыча лития важна, поскольку от него во многом зависит эффективность программ импортозамещения и обеспечения технологической независимости страны. Российский лидер заметил, что Тува занимает первое место по запасам лития в России, в регионе находится почти 30% от всех его запасов. Именно здесь расположено одно из крупнейших месторождений этого металла.
В июле прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что РФ достигнет полной самообеспеченности литием к 2025 г., а к 2030 г. сможет начать экспортировать металл.
Цель будет достигнута за счет старта добычи в 2023–2030 гг. на ряде месторождений: Колмозерском (разработкой занимается СП «Норникеля» и «Росатома»), Полмостундровском («Халмек» и ПАО «Химико-металлургический завод»), Ковыктинском («Газпром»), Ярактинском (Иркутская нефтяная компания), а также на Завитинском.