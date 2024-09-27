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Траты на обслуживание госдолга увеличились в 1,5 раза в первом полугодии

Ведомости

Траты из казны на обслуживание госдолга РФ увеличились в 1,5 раза, превысив 1 трлн руб. в первом полугодии 2024 г. сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты России.

С января по июнь 2024 г. траты на обслуживание долга составили 1,1 трлн руб., тогда как до конца года планируется потратить еще 1,2 трлн руб. Причины увеличения трат заключаются в активном наращивании госзаимствований из-за необходимости покрывать дефицит, пишет издание. Сами госзаимствования дорожают вместе со ставками в России. Согласно отчету Счетной палаты, 6% казны было потрачено на обслуживание госдолга. По информации издания, на внутренние обязательства был потрачен 1 трлн руб., тогда как на внешние – 77 млрд руб. Как отмечает издание, объем обязательств находится на безопасном и низком по сравнению с другими странами уровне в 14,5%.

Весной Счетная палата сообщала, что госдолг России вырос на 12,2% в 2023 г. и составил 25,59 трлн руб., или 15% ВВП. 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что госдолг находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, однако расходы на его обслуживание увеличились из-за роста стоимости займа. По его словам, доходность десятилетних облигаций федерального займа с 2021 г. выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 п. п. ведет к росту расходов на его обслуживание примерно на 150 млрд руб. в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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