Траты на обслуживание госдолга увеличились в 1,5 раза в первом полугодии

Весной Счетная палата сообщала, что госдолг России вырос на 12,2% в 2023 г. и составил 25,59 трлн руб., или 15% ВВП. 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что госдолг находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, однако расходы на его обслуживание увеличились из-за роста стоимости займа. По его словам, доходность десятилетних облигаций федерального займа с 2021 г. выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 п. п. ведет к росту расходов на его обслуживание примерно на 150 млрд руб. в год.