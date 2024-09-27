Траты на обслуживание госдолга увеличились в 1,5 раза в первом полугодии
Траты из казны на обслуживание госдолга РФ увеличились в 1,5 раза, превысив 1 трлн руб. в первом полугодии 2024 г. сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты России.
С января по июнь 2024 г. траты на обслуживание долга составили 1,1 трлн руб., тогда как до конца года планируется потратить еще 1,2 трлн руб. Причины увеличения трат заключаются в активном наращивании госзаимствований из-за необходимости покрывать дефицит, пишет издание. Сами госзаимствования дорожают вместе со ставками в России. Согласно отчету Счетной палаты, 6% казны было потрачено на обслуживание госдолга. По информации издания, на внутренние обязательства был потрачен 1 трлн руб., тогда как на внешние – 77 млрд руб. Как отмечает издание, объем обязательств находится на безопасном и низком по сравнению с другими странами уровне в 14,5%.
Весной Счетная палата сообщала, что госдолг России вырос на 12,2% в 2023 г. и составил 25,59 трлн руб., или 15% ВВП. 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что госдолг находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, однако расходы на его обслуживание увеличились из-за роста стоимости займа. По его словам, доходность десятилетних облигаций федерального займа с 2021 г. выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 п. п. ведет к росту расходов на его обслуживание примерно на 150 млрд руб. в год.