FT: индексы в Китае показывают лучшие результаты с 2008 года после мер НБК

Смягчение мер, по оценке главы НБК, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Тем не менее, как пишет Bloomberg, теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.