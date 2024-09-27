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FT: индексы в Китае показывают лучшие результаты с 2008 года после мер НБК

Ведомости

Китайские фондовые индексы демонстрируют лучшие результаты с 2008 г. после мер Народного банка по стимулированию экономики, сообщает Financial Times (FT).

Индекс CSI 300 компаний, зарегистрированных на биржах Шанхая и Шэньчжэня, вырос почти на 15% за неделю. Отдельно за пятницу, 27 сентября, он вырос на 3,8%. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2,8%, что на 12% больше, чем в начале недели. Это лучший показатель с августа 2007 г.

Народный банк Китая представил масштабные меры по стимулированию экономики 24 сентября. Глава китайского ЦБ Пань Гуншэн, в частности, объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. НБК также сообщил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,7 до 1,5% годовых. Регулятор одновременно снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО и норму резервных требований впервые за 10 лет.

Смягчение мер, по оценке главы НБК, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Тем не менее, как пишет Bloomberg, теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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