FT: индексы в Китае показывают лучшие результаты с 2008 года после мер НБК
Китайские фондовые индексы демонстрируют лучшие результаты с 2008 г. после мер Народного банка по стимулированию экономики, сообщает Financial Times (FT).
Индекс CSI 300 компаний, зарегистрированных на биржах Шанхая и Шэньчжэня, вырос почти на 15% за неделю. Отдельно за пятницу, 27 сентября, он вырос на 3,8%. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2,8%, что на 12% больше, чем в начале недели. Это лучший показатель с августа 2007 г.
Народный банк Китая представил масштабные меры по стимулированию экономики 24 сентября. Глава китайского ЦБ Пань Гуншэн, в частности, объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. НБК также сообщил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,7 до 1,5% годовых. Регулятор одновременно снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО и норму резервных требований впервые за 10 лет.
Смягчение мер, по оценке главы НБК, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Тем не менее, как пишет Bloomberg, теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.