Песков: все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета

Отмечается, что бюджет формировался исходя из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом. Одной из них является адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми – на 2025–2027 гг. предусмотрено более 4 трлн руб. на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, свыше 1,7 трлн руб. – на предоставление маткапитала и т. д. Другим приоритетным направлением названа реализация национальных проектов. На финансирование 19 проектов предусмотрено в общей сумме более 18 трлн руб. в 2025-2027 гг., а в течение шести лет по линии федерального бюджета более 40 трлн руб. На финансовую поддержку регионов планируется ежегодно направлять по 3,3 трлн руб.