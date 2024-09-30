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Песков: все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета

Ведомости

Все поручения президента России Владимира Путина нашли свое отражение в проекте федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством», – уточнил Песков.

30 сентября правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что бюджет формировался исходя из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом. Одной из них является адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми – на 2025–2027 гг. предусмотрено более 4 трлн руб. на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, свыше 1,7 трлн руб. – на предоставление маткапитала и т. д. Другим приоритетным направлением названа реализация национальных проектов. На финансирование 19 проектов предусмотрено в общей сумме более 18 трлн руб. в 2025-2027 гг., а в течение шести лет по линии федерального бюджета более 40 трлн руб. На финансовую поддержку регионов планируется ежегодно направлять по 3,3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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