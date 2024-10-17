Центробанк Турции вновь сохранил ключевую ставку на уровне 50%

Комитет принял решение оставить ставку без изменений. Ужесточение кредитной политики будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто значительное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном. Центробанк продолжит принимать дальнейшие решения так, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, которые необходимы для достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.