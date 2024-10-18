Силуанов: Россия опережает «развитые» страны
Россия давно опережает страны, которые называют себя развитыми, в связи с чем стоило бы пересмотреть понятия «развивающиеся страны» и «развитые». Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
«Сейчас говорят "развивающиеся страны", "страны семерки", "развитые". Вообще-то Россия страна с сформировавшейся экономикой, доходами. Мне кажется, надо пересмотреть все эти "развивающиеся", "развитые". Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми», – сказал Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.
В мае министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что вхождение России в топ-4 экономик мира по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, обусловлено принятыми правительством мерами в период пандемии коронавируса и после введения антироссийских санкций. По его словам, в 2021-2023 гг. экономика России увеличилась на 8,4%.
Летом Всемирный банк перевел Россию из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию государств с высоким доходом. По данным регулятора, экономическая активность России обусловлена ростом оборотов в военной сфере в 2023 г. На рост позитивно повлияло в том числе восстановление торговли и финансового сектора. Эти факторы привели к росту как реального, так и номинального валового внутреннего продукта.