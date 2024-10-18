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Силуанов: Россия опережает «развитые» страны

Ведомости

Россия давно опережает страны, которые называют себя развитыми, в связи с чем стоило бы пересмотреть понятия «развивающиеся страны» и «развитые». Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Сейчас говорят "развивающиеся страны", "страны семерки", "развитые". Вообще-то Россия страна с сформировавшейся экономикой, доходами. Мне кажется, надо пересмотреть все эти "развивающиеся", "развитые". Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми», – сказал Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.

В мае министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что вхождение России в топ-4 экономик мира по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, обусловлено принятыми правительством мерами в период пандемии коронавируса и после введения антироссийских санкций. По его словам, в 2021-2023 гг. экономика России увеличилась на 8,4%.

Летом Всемирный банк перевел Россию из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию государств с высоким доходом. По данным регулятора, экономическая активность России обусловлена ростом оборотов в военной сфере в 2023 г. На рост позитивно повлияло в том числе восстановление торговли и финансового сектора. Эти факторы привели к росту как реального, так и номинального валового внутреннего продукта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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