Силуанов: Россия опережает «развитые» страны

Летом Всемирный банк перевел Россию из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию государств с высоким доходом. По данным регулятора, экономическая активность России обусловлена ростом оборотов в военной сфере в 2023 г. На рост позитивно повлияло в том числе восстановление торговли и финансового сектора. Эти факторы привели к росту как реального, так и номинального валового внутреннего продукта.