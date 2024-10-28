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Путин: возвращение к бюджетному правилу сдержит инфляцию

Ведомости

В федеральном бюджете на предстоящую трехлетку запланировано сокращение ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу, что поспособствует сдерживанию инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России», – также заявил он. По словам главы государства, необходимо запускать новые инвестпроекты и создавать современные рабочие места во всех секторах экономики.

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали меньшинство – только 6 – из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.

Согласно позиции регулятора, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели (4%) и снизить инфляционные ожидания.

ЦБ повысил прогноз по росту инфляции на 2024 г. По оценке на 21 октября годовая инфляция составила 8,4%, а по итогам 2024 г. она ожидается в диапазоне 8–8,5%. Отдельно за сентябрь текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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