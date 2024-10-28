Путин: возвращение к бюджетному правилу сдержит инфляцию

ЦБ повысил прогноз по росту инфляции на 2024 г. По оценке на 21 октября годовая инфляция составила 8,4%, а по итогам 2024 г. она ожидается в диапазоне 8–8,5%. Отдельно за сентябрь текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе.