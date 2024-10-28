Путин: возвращение к бюджетному правилу сдержит инфляцию
В федеральном бюджете на предстоящую трехлетку запланировано сокращение ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу, что поспособствует сдерживанию инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России», – также заявил он. По словам главы государства, необходимо запускать новые инвестпроекты и создавать современные рабочие места во всех секторах экономики.
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали меньшинство – только 6 – из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.
Согласно позиции регулятора, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели (4%) и снизить инфляционные ожидания.
ЦБ повысил прогноз по росту инфляции на 2024 г. По оценке на 21 октября годовая инфляция составила 8,4%, а по итогам 2024 г. она ожидается в диапазоне 8–8,5%. Отдельно за сентябрь текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе.