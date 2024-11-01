В Турции будет создан центр торговли газом в 2025 году
Центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба с участием турецкой Bota и «Газпрома» будет создан в 2025 г. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар газете Milliyet.
«Мы создали мощную инфраструктуру, которая в партнерстве с Bota и "Газпромом" будет управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре в 2025 г. Мы направили им меморандум о взаимопонимании», – уточнил Байрактар.
По его словам, президент России Владимир Путин подтвердил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что даст «Газпрому» указания в этом направлении. Цена на газ будет формироваться в Стамбуле. Россия будет продавать газ по формуле со стамбульским газовым индексом, пояснил министр.
Идея о создании хаба в Турции была выдвинута на фоне снижения трубопроводного экспорта российского газа в Европу в 2022 г. Поручение проработать вопрос создания международного газового хаба дал Эрдоган. Об этом он заявил 14 октября 2022 г. по итогам переговоров с Путиным. Изначально именно президент России на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) в Москве указал на необходимость создания хаба в Турции.
«Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. Поставки российского газа в страны Евросоюза по газопроводу «Турецкий поток» в январе – июле 2024 г. выросли на 40,5% в годовом выражении до 9,26 млрд куб. м, подсчитали «Ведомости» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).