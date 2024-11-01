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В Турции будет создан центр торговли газом в 2025 году

Ведомости

Центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба с участием турецкой Bota и «Газпрома» будет создан в 2025 г. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар газете Milliyet.

«Мы создали мощную инфраструктуру, которая в партнерстве с Bota и "Газпромом" будет управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре в 2025 г. Мы направили им меморандум о взаимопонимании», – уточнил Байрактар.

По его словам, президент России Владимир Путин подтвердил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что даст «Газпрому» указания в этом направлении. Цена на газ будет формироваться в Стамбуле. Россия будет продавать газ по формуле со стамбульским газовым индексом, пояснил министр.

Идея о создании хаба в Турции была выдвинута на фоне снижения трубопроводного экспорта российского газа в Европу в 2022 г. Поручение проработать вопрос создания международного газового хаба дал Эрдоган. Об этом он заявил 14 октября 2022 г. по итогам переговоров с Путиным. Изначально именно президент России на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) в Москве указал на необходимость создания хаба в Турции.

«Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. Поставки российского газа в страны Евросоюза по газопроводу «Турецкий поток» в январе – июле 2024 г. выросли на 40,5% в годовом выражении до 9,26 млрд куб. м, подсчитали «Ведомости» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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