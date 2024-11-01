В Турции будет создан центр торговли газом в 2025 году

Идея о создании хаба в Турции была выдвинута на фоне снижения трубопроводного экспорта российского газа в Европу в 2022 г. Поручение проработать вопрос создания международного газового хаба дал Эрдоган. Об этом он заявил 14 октября 2022 г. по итогам переговоров с Путиным. Изначально именно президент России на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) в Москве указал на необходимость создания хаба в Турции.