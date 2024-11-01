Банк России объяснил ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта
Ослабление рубля в последние месяцы объясняется снижением экспорта и ростом импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в рамках встречи клуба молодых экономистов.
«Здесь ключевой фактор – это внешняя торговля. У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», – сказала она. Данилова пояснила, что ослабление курса связано со снижением положительного сальдо текущего счета.
По словам Даниловой, ослабление рубля также стало одним из факторов роста инфляции. Она добавила, что на рынке труда РФ наблюдается очень низкий уровень безработицы, быстрый рост зарплат и другие факторы. Это «подстегивает» рост цен в экономике, отметила Данилова.
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Согласно позиции регулятора, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели (4%) и снизить инфляционные ожидания.
28 октября президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что безработица в России третий месяц подряд имеет рекордно низкий показатель – 2,4%. По словам главы государства, индустриальный рост в России составил 4,5%, обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение – почти 20%.