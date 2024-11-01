Банк России объяснил ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта

По словам Даниловой, ослабление рубля также стало одним из факторов роста инфляции. Она добавила, что на рынке труда РФ наблюдается очень низкий уровень безработицы, быстрый рост зарплат и другие факторы. Это «подстегивает» рост цен в экономике, отметила Данилова.