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Банк России объяснил ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта

Ведомости

Ослабление рубля в последние месяцы объясняется снижением экспорта и ростом импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в рамках встречи клуба молодых экономистов.

«Здесь ключевой фактор – это внешняя торговля. У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», – сказала она. Данилова пояснила, что ослабление курса связано со снижением положительного сальдо текущего счета.

По словам Даниловой, ослабление рубля также стало одним из факторов роста инфляции. Она добавила, что на рынке труда РФ наблюдается очень низкий уровень безработицы, быстрый рост зарплат и другие факторы. Это «подстегивает» рост цен в экономике, отметила Данилова.

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Согласно позиции регулятора, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели (4%) и снизить инфляционные ожидания.

28 октября президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что безработица в России третий месяц подряд имеет рекордно низкий показатель – 2,4%. По словам главы государства, индустриальный рост в России составил 4,5%, обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение – почти 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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