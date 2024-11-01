ФНС разместила на сайте сервис регистрации майнеров

ФНС разместила на сайте сервис регистрации майнеровС его помощью можно будет внести данные для включения в соответствующий реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на сайте сервис «МайнингРеестр», куда вносятся данные о лицах, занимающихся майнингом криптовалюты в России, говорится в сообщении ведомства.
Обязательное внесение сведений в реестр предусматривается законом о движении цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ. В настоящее время в сервисе доступны для заполнения заявления о внесении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, а также о внесении в реестр данных операторов майнинговой инфраструктуры.
Заявление необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или индивидуального предпринимателя, напоминает ведомство. Внесенные в реестры сведения запрещено публиковать в средствах массовой информации и интернете.
1 ноября правительство РФ утвердило требования к майнингу криптовалют. Его смогут осуществлять индивидуальные предприниматели и организации после того, как их включат в специальный реестр. Граждане, которые не имеют статуса ИП, смогут заниматься майнингом, соблюдая лимиты энергопотребления – 6000 килотватт-часов в месяц. Если гражданин превысит показатель, ему будет разрешено заниматься майнингом после регистрации в качестве ИП и включения в реестр.
Ограничение на майнинг криптовалют в отдельных регионах или на отдельных территориях могут вводить на определенный срок, если возник риск дефицита электроэнергии. Решение об этом будет принимать правительство. Среди обязанностей майнеров в документах указывается предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, куда была зачислена валюта. ФНС, органы прокуратуры и дознания, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к адресам-идентификаторам.