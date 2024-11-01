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ФНС разместила на сайте сервис регистрации майнеров

С его помощью можно будет внести данные для включения в соответствующий реестр
Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на сайте сервис «МайнингРеестр», куда вносятся данные о лицах, занимающихся майнингом криптовалюты в России, говорится в сообщении ведомства.

Обязательное внесение сведений в реестр предусматривается законом о движении цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ. В настоящее время в сервисе доступны для заполнения заявления о внесении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, а также о внесении в реестр данных операторов майнинговой инфраструктуры.

Заявление необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или индивидуального предпринимателя, напоминает ведомство. Внесенные в реестры сведения запрещено публиковать в средствах массовой информации и интернете.

1 ноября правительство РФ утвердило требования к майнингу криптовалют. Его смогут осуществлять индивидуальные предприниматели и организации после того, как их включат в специальный реестр. Граждане, которые не имеют статуса ИП, смогут заниматься майнингом, соблюдая лимиты энергопотребления – 6000 килотватт-часов в месяц. Если гражданин превысит показатель, ему будет разрешено заниматься майнингом после регистрации в качестве ИП и включения в реестр.

Ограничение на майнинг криптовалют в отдельных регионах или на отдельных территориях могут вводить на определенный срок, если возник риск дефицита электроэнергии. Решение об этом будет принимать правительство. Среди обязанностей майнеров в документах указывается предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, куда была зачислена валюта. ФНС, органы прокуратуры и дознания, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к адресам-идентификаторам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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