Кабмин утвердил требования к майнингу криптовалют

Ограничение на майнинг криптовалют в отдельных регионах или на отдельных территориях могут вводить на определенный срок, если возник риск дефицита электроэнергии. Решение об этом будет принимать кабмин. Среди обязанностей майнеров в документах указывается предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, куда была зачислена валюта. ФНС, органы прокуратуры и дознания, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к адресам-идентификаторам.