Кабмин утвердил требования к майнингу криптовалют
Правительство России утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Это следует из сообщения правительства, которое приводит «Интерфакс».
Майнинг криптовалют смогут осуществлять индивидуальные предприниматели и организации после того, как их включат в специальный реестр. Его будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Граждане, которые не имеют статуса ИП, смогут заниматься майнингом, соблюдая лимиты энергопотребления – 6000 килотватт-часов в месяц. Если гражданин превысит показатель, ему будет разрешено заниматься майнингом после регистрации в качестве ИП и включения в реестр.
С помощью межведомственного электронного взаимодействия сведения из реестров будут предоставляться органам государственной власти, Центробанку, территориальным сетевым организациям и оператору электроэнергетических систем. При нарушениях майнеров будут исключать из реестра. Среди нарушений указываются, в частности, недостоверные сведения и нарушение режима потребления электроэнергии на территориях, где майнинг запрещен.
Ограничение на майнинг криптовалют в отдельных регионах или на отдельных территориях могут вводить на определенный срок, если возник риск дефицита электроэнергии. Решение об этом будет принимать кабмин. Среди обязанностей майнеров в документах указывается предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, куда была зачислена валюта. ФНС, органы прокуратуры и дознания, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к адресам-идентификаторам.
«Нормативное регулирование, которое вводит правительство, создает единые правила для работы на рынке криптовалют, обеспечивает стабильность и надежность всей майнинговой системы в России и защищает права граждан», – заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко (цитата по ТАСС).
25 октября президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборона цифровой валюты. Согласно положениям документа, контроль за реестром майнеров передается от Минцифры к ФНС. Ведомство сможет исключать компании из реестра майнеров за нарушения в течение одного года.
До этого, 8 августа, Путин подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Он содержит определения понятий майнинга цифровой валюты, майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и ее оператора, адрес-идентификатора, а также лица, организующего деятельность майнинг-пула. Майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.