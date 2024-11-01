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Кабмин утвердил требования к майнингу криптовалют

Ведомости

Правительство России утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Это следует из сообщения правительства, которое приводит «Интерфакс».

Майнинг криптовалют смогут осуществлять индивидуальные предприниматели и организации после того, как их включат в специальный реестр. Его будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Граждане, которые не имеют статуса ИП, смогут заниматься майнингом, соблюдая лимиты энергопотребления – 6000 килотватт-часов в месяц. Если гражданин превысит показатель, ему будет разрешено заниматься майнингом после регистрации в качестве ИП и включения в реестр.

С помощью межведомственного электронного взаимодействия сведения из реестров будут предоставляться органам государственной власти, Центробанку, территориальным сетевым организациям и оператору электроэнергетических систем. При нарушениях майнеров будут исключать из реестра. Среди нарушений указываются, в частности, недостоверные сведения и нарушение режима потребления электроэнергии на территориях, где майнинг запрещен.

Ограничение на майнинг криптовалют в отдельных регионах или на отдельных территориях могут вводить на определенный срок, если возник риск дефицита электроэнергии. Решение об этом будет принимать кабмин. Среди обязанностей майнеров в документах указывается предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, куда была зачислена валюта. ФНС, органы прокуратуры и дознания, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к адресам-идентификаторам.

«Нормативное регулирование, которое вводит правительство, создает единые правила для работы на рынке криптовалют, обеспечивает стабильность и надежность всей майнинговой системы в России и защищает права граждан», – заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко (цитата по ТАСС).

25 октября президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборона цифровой валюты. Согласно положениям документа, контроль за реестром майнеров передается от Минцифры к ФНС. Ведомство сможет исключать компании из реестра майнеров за нарушения в течение одного года.

До этого, 8 августа, Путин подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Он содержит определения понятий майнинга цифровой валюты, майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и ее оператора, адрес-идентификатора, а также лица, организующего деятельность майнинг-пула. Майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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