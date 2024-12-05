Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля
В последние дни рубль начал укрепляться, постепенно находит новую точку опоры, предпосылок для дальнейшего ослабления нацвалюты не наблюдается, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«Курс определяет рынок – спрос и предложение. К настоящему времени, на мой взгляд, он постепенно находит точку равновесия. Да, был всплеск [значительное ослабление рубля], сейчас же каждый день мы видим небольшое укрепление, время покажет, на каком уровне и когда он стабилизируется», – отметил Новак.
Вице-премьер также подчеркнул, что правительство совместно с ЦБ «делают все возможное, чтобы сдерживать инфляцию и с точки зрения банковского регулирования, и с точки зрения бюджетных расходов, поэтому в настоящее время бюджет стабилен и не носит проинфляционного характера».
«Созданы все условия, чтобы снизить градус инфляции», – добавил он.
Отвечая на последний вопрос – может ли начаться стагнация в экономике РФ из-за высокой ключевой ставки, вице-премьер в упомянул некоторых экспертов, которые об этом говорят, но, по его словам, власти делают все возможное, чтобы этого не случилось.
Официальный курс доллара Банка России с начала сентября рос с 88,61 руб. до максимума с марта 2022 г. в 109,58 руб.(+23,7%) – в конце ноября, после чего перешел к постепенному снижению. На 5 декабря он составляет 104,24 руб.
27 ноября «Ведомости» писали о решении Центробанка отказаться с 28 ноября до конца года от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по реализации бюджетного правила. Решение было принято в целях снижения волатильности финансовых рынков и стабилизации курса рубля.