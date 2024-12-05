Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля

«Курс определяет рынок – спрос и предложение. К настоящему времени, на мой взгляд, он постепенно находит точку равновесия. Да, был всплеск [значительное ослабление рубля], сейчас же каждый день мы видим небольшое укрепление, время покажет, на каком уровне и когда он стабилизируется», – отметил Новак.