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Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля

Ведомости

В последние дни рубль начал укрепляться, постепенно находит новую точку опоры, предпосылок для дальнейшего ослабления нацвалюты не наблюдается, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Курс определяет рынок – спрос и предложение. К настоящему времени, на мой взгляд, он постепенно находит точку равновесия. Да, был всплеск [значительное ослабление рубля], сейчас же каждый день мы видим небольшое укрепление, время покажет, на каком уровне и когда он стабилизируется», – отметил Новак.

Вице-премьер также подчеркнул, что правительство совместно с ЦБ «делают все возможное, чтобы сдерживать инфляцию и с точки зрения банковского регулирования, и с точки зрения бюджетных расходов, поэтому в настоящее время бюджет стабилен и не носит проинфляционного характера».

«Созданы все условия, чтобы снизить градус инфляции», – добавил он.

Отвечая на последний вопрос – может ли начаться стагнация в экономике РФ из-за высокой ключевой ставки, вице-премьер в упомянул некоторых экспертов, которые об этом говорят, но, по его словам, власти делают все возможное, чтобы этого не случилось.

Официальный курс доллара Банка России с начала сентября рос с 88,61 руб. до максимума с марта 2022 г. в 109,58 руб.(+23,7%) – в конце ноября, после чего перешел к постепенному снижению. На 5 декабря он составляет 104,24 руб.

27 ноября «Ведомости» писали о решении Центробанка отказаться с 28 ноября до конца года от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по реализации бюджетного правила. Решение было принято в целях снижения волатильности финансовых рынков и стабилизации курса рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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