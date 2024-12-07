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Глава ЦБ Индии: решение о валюте БРИКС пока не принято

Ведомости

Блок БРИКС пока не принимал решения о создании единой валюты для сокращения использования доллара. Об этом заявил глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас, сообщает Bloomberg. 

«Идея создания валюты БРИКС была выдвинута одним из членов и обсуждалась, но решение не было принято», – заявил он на брифинге в ответ на вопрос о недавно прозвучавших угрозах со стороны избранного президента США Дональда Трампа.  

«Также необходимо учитывать географическое распределение стран, в отличие от еврозоны, которая имеет географическую смежность», – сказал глава индийского Резервного банка. 

Трамп в конце ноября предупредил страны БРИКС, что он потребует от них обязательств не создавать новую валюту в качестве альтернативы доллару, и повторил угрозы ввести 100%-ный тариф.

Индия пытается поощрять использование рупии в трансграничных платежах, стремясь снизить зависимость от доллара, пишет издание. Этот шаг является частью мер премьер-министра Нарендры Моди по усилению присутствия Индии на мировой арене и позиционированию страны как производственной альтернативы Китаю в эпоху после COVID. «Мы не предприняли никаких шагов по дедолларизации», – сказал Дас.

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на то, предшественники Трампа «очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара, как мировой резервной валюты». По его словам, они использовали доллар как инструмент политической борьбы для нанесения ущерба другим странам, которые действующие американские власти считают своим противником. По словам Путина, даже страны, являющиеся безусловными партнерами США, сокращают свои золотовалютные резервы в долларах и евро. Вопрос создания единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается, это, скорее, отдаленная перспектива, говорил в октябре Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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