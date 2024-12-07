Глава ЦБ Индии: решение о валюте БРИКС пока не принято
Блок БРИКС пока не принимал решения о создании единой валюты для сокращения использования доллара. Об этом заявил глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас, сообщает Bloomberg.
«Идея создания валюты БРИКС была выдвинута одним из членов и обсуждалась, но решение не было принято», – заявил он на брифинге в ответ на вопрос о недавно прозвучавших угрозах со стороны избранного президента США Дональда Трампа.
«Также необходимо учитывать географическое распределение стран, в отличие от еврозоны, которая имеет географическую смежность», – сказал глава индийского Резервного банка.
Трамп в конце ноября предупредил страны БРИКС, что он потребует от них обязательств не создавать новую валюту в качестве альтернативы доллару, и повторил угрозы ввести 100%-ный тариф.
Индия пытается поощрять использование рупии в трансграничных платежах, стремясь снизить зависимость от доллара, пишет издание. Этот шаг является частью мер премьер-министра Нарендры Моди по усилению присутствия Индии на мировой арене и позиционированию страны как производственной альтернативы Китаю в эпоху после COVID. «Мы не предприняли никаких шагов по дедолларизации», – сказал Дас.
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на то, предшественники Трампа «очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара, как мировой резервной валюты». По его словам, они использовали доллар как инструмент политической борьбы для нанесения ущерба другим странам, которые действующие американские власти считают своим противником. По словам Путина, даже страны, являющиеся безусловными партнерами США, сокращают свои золотовалютные резервы в долларах и евро. Вопрос создания единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается, это, скорее, отдаленная перспектива, говорил в октябре Путин.