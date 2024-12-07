Глава ЦБ Индии: решение о валюте БРИКС пока не принято

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на то, предшественники Трампа «очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара, как мировой резервной валюты». По его словам, они использовали доллар как инструмент политической борьбы для нанесения ущерба другим странам, которые действующие американские власти считают своим противником. По словам Путина, даже страны, являющиеся безусловными партнерами США, сокращают свои золотовалютные резервы в долларах и евро. Вопрос создания единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается, это, скорее, отдаленная перспектива, говорил в октябре Путин.