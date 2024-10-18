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Путин: вопрос единой валюты БРИКС пока не рассматривается

Ведомости

Вопрос создания единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается, это, скорее, отдаленная перспектива. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел», – сказал Путин на встрече с руководителями СМИ государств, входящих в БРИКС.

Чтобы говорить о создании единой валюты, нужно иметь высокую степень интеграции экономик и добиться их сопоставимого качества и объема, добавил президент. При этом он допустил, что появление такого инструмента возможно в отдаленной перспективе.

«Теоретически это может быть, можно об этом в будущем говорить», – заключил глава государства.

В июне замглавы МИД России Александр Панкин в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что работа над движением к единой валюте для использования в рамках БРИКС ведется. По его словам, работу усложняет законодательство: у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика. Но в общем настрой на использование национальных валют в БРИКС есть, включая цифровые валюты, говорил Панкин.

Посол РФ в Китае Игорь Моргулов в июле также заявлял, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, но в ближайшее время это маловероятно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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