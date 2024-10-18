Путин: вопрос единой валюты БРИКС пока не рассматривается
Вопрос создания единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается, это, скорее, отдаленная перспектива. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел», – сказал Путин на встрече с руководителями СМИ государств, входящих в БРИКС.
Чтобы говорить о создании единой валюты, нужно иметь высокую степень интеграции экономик и добиться их сопоставимого качества и объема, добавил президент. При этом он допустил, что появление такого инструмента возможно в отдаленной перспективе.
«Теоретически это может быть, можно об этом в будущем говорить», – заключил глава государства.
В июне замглавы МИД России Александр Панкин в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что работа над движением к единой валюте для использования в рамках БРИКС ведется. По его словам, работу усложняет законодательство: у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика. Но в общем настрой на использование национальных валют в БРИКС есть, включая цифровые валюты, говорил Панкин.
Посол РФ в Китае Игорь Моргулов в июле также заявлял, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, но в ближайшее время это маловероятно.