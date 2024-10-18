Путин: вопрос единой валюты БРИКС пока не рассматривается

В июне замглавы МИД России Александр Панкин в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что работа над движением к единой валюте для использования в рамках БРИКС ведется. По его словам, работу усложняет законодательство: у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика. Но в общем настрой на использование национальных валют в БРИКС есть, включая цифровые валюты, говорил Панкин.