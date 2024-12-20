Набиуллина объяснила решение сохранить ставку на уровне 21%

Компании формируют более умеренные производственные планы, переносят сроки реализации и больше внимания уделяют приоритизации инвестиционных проектов, а также снижают планы по заимствованиям на следующий год. Есть признаки охлаждения, в частности, в строительной, горнодобывающей и металлургической отраслях, заключила Набиуллина, добавив, что несмотря на сохранение уровня ставки целевой показатель по инфляции все еще не достигнут.