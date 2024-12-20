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Набиуллина объяснила решение сохранить ставку на уровне 21%

Ведомости

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, так как после фазы активного расширения кредитования банки переходят к более умеренному и рациональному использованию капитала и ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По ее словам, банковские ставки в среднем выросли так, как если бы ключевая ставка была повышена до 24% или даже больше. Также эффекты от ужесточения денежно-кредитных условий (ДКУ) уже начали проявляться в ноябре, как следствие – рост общего кредитного портфеля существенно замедлился.

Компании формируют более умеренные производственные планы, переносят сроки реализации и больше внимания уделяют приоритизации инвестиционных проектов, а также снижают планы по заимствованиям на следующий год. Есть признаки охлаждения, в частности, в строительной, горнодобывающей и металлургической отраслях, заключила Набиуллина, добавив, что несмотря на сохранение уровня ставки целевой показатель по инфляции все еще не достигнут.

В ходе конференции глава регулятора также отметила, что Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале. При этом в ходе своей речи Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке исходя из двух возможных сценариев.

«Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно [для достижения инфляционного показателя в 4%], либо <...> вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», – заявила Набиуллина.

Последний сценарий возможен, если «масштаб перегрева спроса» не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения. Набиуллина добавила, что регулятор исходит из необходимости обеспечения ценовой стабильности в «разумно короткие сроки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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