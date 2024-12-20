Набиуллина объяснила решение сохранить ставку на уровне 21%
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, так как после фазы активного расширения кредитования банки переходят к более умеренному и рациональному использованию капитала и ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
По ее словам, банковские ставки в среднем выросли так, как если бы ключевая ставка была повышена до 24% или даже больше. Также эффекты от ужесточения денежно-кредитных условий (ДКУ) уже начали проявляться в ноябре, как следствие – рост общего кредитного портфеля существенно замедлился.
Компании формируют более умеренные производственные планы, переносят сроки реализации и больше внимания уделяют приоритизации инвестиционных проектов, а также снижают планы по заимствованиям на следующий год. Есть признаки охлаждения, в частности, в строительной, горнодобывающей и металлургической отраслях, заключила Набиуллина, добавив, что несмотря на сохранение уровня ставки целевой показатель по инфляции все еще не достигнут.
В ходе конференции глава регулятора также отметила, что Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале. При этом в ходе своей речи Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке исходя из двух возможных сценариев.
«Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно [для достижения инфляционного показателя в 4%], либо <...> вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», – заявила Набиуллина.
Последний сценарий возможен, если «масштаб перегрева спроса» не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения. Набиуллина добавила, что регулятор исходит из необходимости обеспечения ценовой стабильности в «разумно короткие сроки».