Новак прогнозирует рост ВВП России в 2025 году на уровне 2-2,5%
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 г. может составить 2-2,5%, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, темпы роста инвестиций также ожидаются на уровне 2% относительно высокой базы 2024 г., что является позитивным сигналом для экономики.
Новак отметил, что решение Банка России не повышать ключевую ставку на последнем заседании было обоснованным и способствует сдерживанию инфляции. Он добавил, что уже заметно замедление кредитования в банковском секторе, что также помогает снизить инфляционное давление.
Вице-премьер подчеркнул важность принятых регулятором и правительством мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации в стране и поддержку устойчивого роста экономики.
Банк России прогнозирует рост экономики в 2024 г. на уровне 3,5–4%. Минэкономразвития, в свою очередь, оценивает итоговые темпы роста ВВП в 3,9%. Президент России Владимир Путин говорил в декабре, что ВВП страны по итогам года «будет 3,9%, а может быть, и 4% даже». В таком случае, как он заметил, рост ВВП за два года составит около 8%. В США за это же время увеличение показателя составит 5–6%, в Еврозоне – 1%, а отдельно в Германии – 0%, сравнил президент.
Глава государства напомнил, что Россия вышла на 1-е место в Европе и на 4-е место в мире по объему экономики по паритету покупательной способности, обогнав за последние два года Германию и Японию. Темпы роста ВВП в следующем году президент оценил в диапазоне 2–2,5% и связал это с необходимостью «мягкой посадки».