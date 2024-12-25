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Новак прогнозирует рост ВВП России в 2025 году на уровне 2-2,5%

Ведомости

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 г. может составить 2-2,5%, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, темпы роста инвестиций также ожидаются на уровне 2% относительно высокой базы 2024 г., что является позитивным сигналом для экономики.

Новак отметил, что решение Банка России не повышать ключевую ставку на последнем заседании было обоснованным и способствует сдерживанию инфляции. Он добавил, что уже заметно замедление кредитования в банковском секторе, что также помогает снизить инфляционное давление.

Вице-премьер подчеркнул важность принятых регулятором и правительством мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации в стране и поддержку устойчивого роста экономики.

Банк России прогнозирует рост экономики в 2024 г. на уровне 3,5–4%. Минэкономразвития, в свою очередь, оценивает итоговые темпы роста ВВП в 3,9%. Президент России Владимир Путин говорил в декабре, что ВВП страны по итогам года «будет 3,9%, а может быть, и 4% даже». В таком случае, как он заметил, рост ВВП за два года составит около 8%. В США за это же время увеличение показателя составит 5–6%, в Еврозоне – 1%, а отдельно в Германии – 0%, сравнил президент.

Глава государства напомнил, что Россия вышла на 1-е место в Европе и на 4-е место в мире по объему экономики по паритету покупательной способности, обогнав за последние два года Германию и Японию. Темпы роста ВВП в следующем году президент оценил в диапазоне 2–2,5% и связал это с необходимостью «мягкой посадки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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