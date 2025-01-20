РБК: из-за санкций США экспортерам стало сложнее вернуть валютную выручку

Российские экспортеры начали испытывать трудности при возврате валютной выручки в страну после того, как в ноябре США ввели санкции в отношении около 100 финансовых организаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное исследование оператора логистических услуг ПЭК и компании по международным переводам MoneyRoo, а также заявления профильных юристов.