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РБК: из-за санкций США экспортерам стало сложнее вернуть валютную выручку

Ведомости

Российские экспортеры начали испытывать трудности при возврате валютной выручки в страну после того, как в ноябре США ввели санкции в отношении около 100 финансовых организаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное исследование оператора логистических услуг ПЭК и компании по международным переводам MoneyRoo, а также заявления профильных юристов.

В конце ноября 2024 г. под американские санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 граждан. Среди банков – Газпромбанк и его шесть иностранных «дочек», «Еврофинанс Моснарбанк», банк Дом.РФ, «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др.

«Для экспортеров это привело к задержкам в проведении расчетов, блокировке валютных счетов за рубежом и увеличению стоимости трансграничных операций», – отмечает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

По его словам, проблемы с расчетами особенно негативно отразились на компаниях сырьевого экспорта и высокотехнологичного оборудования. Они также коснулись экспортеров природных ресурсов, говорит управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский. ⁠

По прогнозам MoneyRoo, производители и поставщики российских товаров за рубеж могут своевременно не получить со счетов в иностранных банках более 30% годовой выручки, сообщил управляющий партнер компании Алексей Останин. Такой же прогноз дает и Гусев.

США регулярно обновляют список санкций в отношении российских организаций и граждан. В январе ограничения коснулись «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», «Зарубежнефти», дочерних компаний «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроекта», «Ачимгаза», «Русгазбурения», совместного предприятия «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз», «Военторга», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», «Тамбовского порохового завода», Запорожской атомной электростанции и др. Замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов говорил «Ведомостям», что сейчас США отдают приоритет ужесточению контроля за соблюдением уже максимально расширенного санкционного режима, пытаясь максимально ограничить экономическое взаимодействие России с другими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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