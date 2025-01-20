РБК: из-за санкций США экспортерам стало сложнее вернуть валютную выручку
Российские экспортеры начали испытывать трудности при возврате валютной выручки в страну после того, как в ноябре США ввели санкции в отношении около 100 финансовых организаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное исследование оператора логистических услуг ПЭК и компании по международным переводам MoneyRoo, а также заявления профильных юристов.
В конце ноября 2024 г. под американские санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 граждан. Среди банков – Газпромбанк и его шесть иностранных «дочек», «Еврофинанс Моснарбанк», банк Дом.РФ, «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др.
«Для экспортеров это привело к задержкам в проведении расчетов, блокировке валютных счетов за рубежом и увеличению стоимости трансграничных операций», – отмечает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.
По его словам, проблемы с расчетами особенно негативно отразились на компаниях сырьевого экспорта и высокотехнологичного оборудования. Они также коснулись экспортеров природных ресурсов, говорит управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.
По прогнозам MoneyRoo, производители и поставщики российских товаров за рубеж могут своевременно не получить со счетов в иностранных банках более 30% годовой выручки, сообщил управляющий партнер компании Алексей Останин. Такой же прогноз дает и Гусев.
США регулярно обновляют список санкций в отношении российских организаций и граждан. В январе ограничения коснулись «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», «Зарубежнефти», дочерних компаний «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроекта», «Ачимгаза», «Русгазбурения», совместного предприятия «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз», «Военторга», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», «Тамбовского порохового завода», Запорожской атомной электростанции и др. Замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов говорил «Ведомостям», что сейчас США отдают приоритет ужесточению контроля за соблюдением уже максимально расширенного санкционного режима, пытаясь максимально ограничить экономическое взаимодействие России с другими странами.