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Центробанк заявил о сохранении высокого инфляционного давления в экономике

Ведомости

Центральный банк (ЦБ) РФ сохраняет ключевую ставку на высоком уровне, так как в экономике наблюдается устойчивое инфляционное давление, а рост спроса опережает возможности предложения. Об этом говорится в комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

Как поясняет ЦБ, в настоящее время необходимо поддержание жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), чтобы обеспечить замедление инфляции и возвращение к цели в 4%.

Регулятор отмечает, что ждет возвращения к 4% к 2026 г. и дальнейшей стабилизации инфляции. По данным ЦБ, годовая инфляция в декабре составила 9,52% против 8,88% в ноябре.

16 января из опубликованных Росстатом данных стало известно, что в 2024 г. цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг.: тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно. В кризисном 2022 г. инфляция составила 11,94%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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