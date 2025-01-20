Центробанк заявил о сохранении высокого инфляционного давления в экономике
Центральный банк (ЦБ) РФ сохраняет ключевую ставку на высоком уровне, так как в экономике наблюдается устойчивое инфляционное давление, а рост спроса опережает возможности предложения. Об этом говорится в комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».
Как поясняет ЦБ, в настоящее время необходимо поддержание жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), чтобы обеспечить замедление инфляции и возвращение к цели в 4%.
Регулятор отмечает, что ждет возвращения к 4% к 2026 г. и дальнейшей стабилизации инфляции. По данным ЦБ, годовая инфляция в декабре составила 9,52% против 8,88% в ноябре.
16 января из опубликованных Росстатом данных стало известно, что в 2024 г. цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг.: тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно. В кризисном 2022 г. инфляция составила 11,94%.