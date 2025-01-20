Центробанк заявил о сохранении высокого инфляционного давления в экономике

16 января из опубликованных Росстатом данных стало известно, что в 2024 г. цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг.: тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно. В кризисном 2022 г. инфляция составила 11,94%.