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Бюджет РФ пополнится на 10 млрд рублей благодаря налоговой амнистии

Ведомости

В 2025 г. российский бюджет пополнится примерно на 10 млрд руб. благодаря налоговой амнистии для бизнеса. Об этом сообщил эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП), налоговый консультант Алексей Крылов, пишут «Известия».

По расчетам ТПП, в год выявляется нарушений по дроблению (незаконному разделению компании на несколько юрлиц или ИП) примерно на 10 млрд. По оценкам бизнес-объединения, эта сумма достигает около 100 млрд руб. При этом, по словам Крылова, обнаруживается и пресекается только некоторая часть таких нарушений.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко считает, что амнистия может принести в бюджет дополнительные 15–20 млрд руб. По ее мнению, этому также будут способствовать растущие обороты компаний и увеличение порогов по УСН вдвое, до 450 млн. Таким образом компаниям станет невыгодно нарушать закон.

Амнистия за дробление предполагает освобождение от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022-2024 г. при добровольном отказе от деления бизнеса в 2025 и 2026 гг. При этом предусматривается несколько возможных сценариев в зависимости от того, будет ли после 2025 г. назначаться выездная налоговая проверка (ВНП) в отношении компаний и к каким выводам придут налоговики.

Полное освобождение от ответственности за период 2022-2024 гг. наступит, если по итогам ВНП, проведенной в последующие два года, налоговики не обнаружат признаков такой оптимизации. Но если в 2025-2026 гг. будет назначена проверка и только в ее ходе налогоплательщик откажется от дробления, амнистия будет неполной: его освободят от налогов, штрафов и пеней за 2022-2023 гг. при условии уточнения своих налоговых обязательств за 2024 г. Бизнес, который продолжит практику дробления после вступления в силу поправок, не попадет под амнистию и будет нести ответственность в том числе за прошлые периоды начиная с 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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