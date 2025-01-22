Бюджет РФ пополнится на 10 млрд рублей благодаря налоговой амнистии
В 2025 г. российский бюджет пополнится примерно на 10 млрд руб. благодаря налоговой амнистии для бизнеса. Об этом сообщил эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП), налоговый консультант Алексей Крылов, пишут «Известия».
По расчетам ТПП, в год выявляется нарушений по дроблению (незаконному разделению компании на несколько юрлиц или ИП) примерно на 10 млрд. По оценкам бизнес-объединения, эта сумма достигает около 100 млрд руб. При этом, по словам Крылова, обнаруживается и пресекается только некоторая часть таких нарушений.
Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко считает, что амнистия может принести в бюджет дополнительные 15–20 млрд руб. По ее мнению, этому также будут способствовать растущие обороты компаний и увеличение порогов по УСН вдвое, до 450 млн. Таким образом компаниям станет невыгодно нарушать закон.
Амнистия за дробление предполагает освобождение от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022-2024 г. при добровольном отказе от деления бизнеса в 2025 и 2026 гг. При этом предусматривается несколько возможных сценариев в зависимости от того, будет ли после 2025 г. назначаться выездная налоговая проверка (ВНП) в отношении компаний и к каким выводам придут налоговики.
Полное освобождение от ответственности за период 2022-2024 гг. наступит, если по итогам ВНП, проведенной в последующие два года, налоговики не обнаружат признаков такой оптимизации. Но если в 2025-2026 гг. будет назначена проверка и только в ее ходе налогоплательщик откажется от дробления, амнистия будет неполной: его освободят от налогов, штрафов и пеней за 2022-2023 гг. при условии уточнения своих налоговых обязательств за 2024 г. Бизнес, который продолжит практику дробления после вступления в силу поправок, не попадет под амнистию и будет нести ответственность в том числе за прошлые периоды начиная с 2022 г.