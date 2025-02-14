Орбан: после завершения конфликта на Украине Россия вернется в мировую экономику

Орбан также заявил, что возлагает надежду на урегулирование российско-украинского конфликта на президента США Дональда Трампа. По мнению венгерского премьер-министра, после достижения Трампом соглашения по Украине Россия вновь будет интегрирована в мировую экономику и европейскую систему безопасности.