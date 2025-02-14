Орбан: после завершения конфликта на Украине Россия вернется в мировую экономику
Россия вернется в систему мировой экономики и европейской безопасности после окончания конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Орбан также заявил, что возлагает надежду на урегулирование российско-украинского конфликта на президента США Дональда Трампа. По мнению венгерского премьер-министра, после достижения Трампом соглашения по Украине Россия вновь будет интегрирована в мировую экономику и европейскую систему безопасности.
12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы лидеры стран обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Политики договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
После разговора с Путиным Трамп провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал, что обсудил с ним предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.