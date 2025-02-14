Набиуллина назвала условия для возможного повышения ключевой ставки
Банк России в дальнейшем может повысить ключевую ставку, если нынешнего уровня жесткости будет не хватать для устойчивого охлаждения кредитования и замедления инфляции. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было решено сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«На ближайших заседаниях мы должны будем убедиться, что те тенденции, которые сформировались, устойчиво ведут к снижению инфляции. И если достигнутого уровня жесткости будет недостаточно для устойчивого охлаждения кредитования и торможения инфляции, мы не исключаем дальнейшего повышения ставки», – сказала Набиуллина.
Она добавила, что в любом случае потребуется более длительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, в связи с чем ЦБ повысил прогнозную траекторию ключевой ставки на 2025–2026 гг.
Совет директоров Банка России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. Такого сообщения ожидали все 23 опрошенных экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». На уровне в 21% ключевая ставка держится с октября прошлого года. По словам Набиуллиной, «сохранение паузы в повышении ключевой ставки является наиболее взвешенным решением в текущих условиях». Следующее заседание совета директоров по ставке запланировано на 21 марта.