Экономические власти Италии прогнозируют падение мирового ВВП из-за пошлин США
Американские пошлины на товары из других стран, в том числе государств ЕС, могут привести к падению мирового ВВП на 1,5%. С таким прогнозом выступил губернатор Банка Италии Фабио Панетта.
Панетта в ходе выступления на 31-м конгрессе Assiom Forex в Турине отметил, что международная торговля все чаще используется как стратегический рычаг, особенно в технологической конкуренции. «Стратегия новой администрации США, включающая новые и более высокие импортные пошлины, вписывается в этот контекст», – сказал глава итальянского Центробанка (цитата по Corriere Della Sera).
Согласно оценкам Банка Италии, в случае если объявленные в предвыборный период пошлины были бы реализованы и сопровождались ответными мерами, рост мирового ВВП сократился бы на 1,5 п. п., ВВП еврозоны может снизиться на 0,5%, но существенные последствия будут иметь место для Германии и Италии с учетом высокого уровня товарооборота с США, заявил Панетта.
2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. В Белом доме добавили, что на долю торговли приходится 67% ВВП Канады, 73% ВВП Мексики и 37% ВВП Китая, но на нее приходится всего 24% ВВП США. При этом в 2023 г. дефицит торгового баланса США по товарам был самым большим в мире и превысил $1 трлн. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин на Канаду и Мексику.
После вступления в должность Трамп заявил, что собирается также ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза. По его версии, Брюссель «ужасно обошелся» с Вашингтоном.