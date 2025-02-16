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Экономические власти Италии прогнозируют падение мирового ВВП из-за пошлин США

Ведомости

Американские пошлины на товары из других стран, в том числе государств ЕС, могут привести к падению мирового ВВП на 1,5%. С таким прогнозом выступил губернатор Банка Италии Фабио Панетта.

Панетта в ходе выступления на 31-м конгрессе Assiom Forex в Турине отметил, что международная торговля все чаще используется как стратегический рычаг, особенно в технологической конкуренции. «Стратегия новой администрации США, включающая новые и более высокие импортные пошлины, вписывается в этот контекст», – сказал глава итальянского Центробанка (цитата по Corriere Della Sera).

Согласно оценкам Банка Италии, в случае если объявленные в предвыборный период пошлины были бы реализованы и сопровождались ответными мерами, рост мирового ВВП сократился бы на 1,5 п. п., ВВП еврозоны может снизиться на 0,5%, но существенные последствия будут иметь место для Германии и Италии с учетом высокого уровня товарооборота с США, заявил Панетта.

2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. В Белом доме добавили, что на долю торговли приходится 67% ВВП Канады, 73% ВВП Мексики и 37% ВВП Китая, но на нее приходится всего 24% ВВП США. При этом в 2023 г. дефицит торгового баланса США по товарам был самым большим в мире и превысил $1 трлн. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин на Канаду и Мексику.

После вступления в должность Трамп заявил, что собирается также ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза. По его версии, Брюссель «ужасно обошелся» с Вашингтоном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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