Минфин: налоговые изменения позволили сбалансировать бюджетную систему

О необходимости модернизации фискальной системы и справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, Путин говорил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Тогда он подчеркивал, что необходимо зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., обеспечив предсказуемые условия для реализации инвестиционных проектов. В марте глава государства заявлял, что к изменению налогообложения власти должны подходить аккуратно и создать систему, которая будет стабильна минимум на шесть лет.