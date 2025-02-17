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Минфин: налоговые изменения позволили сбалансировать бюджетную систему

Ведомости

Изменения в налоговом законодательстве позволили создать фундамент для сбалансированности бюджетной системы, определив источники финансирования расходов, в том числе для реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков на Налоговом форуме, проходящем в рамках «Недели российского бизнеса».

По его словам, Путин в 2024 г. поставил задачу по модернизации налоговой системы. Ее изменения обеспечили эффективное перераспределение поступлений между различными слоями населения и секторами экономики, создав оптимальный уровень налоговой нагрузки.

Волков добавил, что Минфин также настроен реализовать поручение президента России по фиксации до 2030 г. основных параметров налоговой системы страны. При этом он уточнил, что налоговая политика не является «самостоятельной эфемерной субстанцией», а остается неотъемлемой частью общей государственной политики, в которой реализуются мероприятия, исходящие из вызовов и угроз, стоящих перед страной.

«Мы все прекрасно понимаем, что реалии текущего момента будут вносить коррективу в наши планы, потому что на них придется реагировать и решать», – отметил Волков.

О необходимости модернизации фискальной системы и справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, Путин говорил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Тогда он подчеркивал, что необходимо зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., обеспечив предсказуемые условия для реализации инвестиционных проектов. В марте глава государства заявлял, что к изменению налогообложения власти должны подходить аккуратно и создать систему, которая будет стабильна минимум на шесть лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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