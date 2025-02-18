Член правления РССП заявил о краш-тесте для экономики России
Экономику России поставили на краш-тест. Об этом заявил председатель совета директоров «Русполимета», член правления РСПП, председатель координационного совета отделений РСПП в ПФО Виктор Клочай на финансовом форуме «Финансовая система России: поиск путей для обеспечения развития экономики», проходящем в рамках «Недели российского бизнеса».
По его словам, резкое повышение ключевой ставки оказалось одной из самых эффективных санкций, которые были введены против российской экономики за последние годы.
«Складывается такое ощущение, что экономику страны поставили на краш-тест, и уже по итогам I квартала 2025 г., если не будут предприняты кардинальные меры, мы увидим, на мой взгляд, очень серьезный результат», – указал Клочай.
Он добавил, что первым результатом этого стал отказ от ранее заявленных заказов, что привело к снижению производства и отгрузки на 6,8%, в результате чего не были достигнуты намеченные годовые показатели. Горизонт планируемых подтвержденных заказов на 2025 г. снизился до чуть больше 2,5 месяца. Учитывая, что технологический цикл составляет 3,5 месяца, отработать в таком режиме на уровне прошлого года практически невозможно, указал Клочай.
14 февраля совет директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. Этого ожидали все 23 опрошенных экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». На уровне в 21% ключевая ставка держится с октября прошедшего года. Следующее заседание совета директоров по ставке запланировано на 21 марта.