Член правления РССП заявил о краш-тесте для экономики России

Он добавил, что первым результатом этого стал отказ от ранее заявленных заказов, что привело к снижению производства и отгрузки на 6,8%, в результате чего не были достигнуты намеченные годовые показатели. Горизонт планируемых подтвержденных заказов на 2025 г. снизился до чуть больше 2,5 месяца. Учитывая, что технологический цикл составляет 3,5 месяца, отработать в таком режиме на уровне прошлого года практически невозможно, указал Клочай.