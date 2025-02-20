В России резко сократят траты из ФНБ
Траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 г. планируется резко уменьшить. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития.
Основным направлением расходов из ФНБ в 2025 г. станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. На эти цели собираются потратить около 700 млрд руб. Также планируется выделение около 600 млн руб. на софинансирование пенсионных накоплений.
В 2024 г. значительная часть средств ФНБ тоже была направлена на инвестиционные проекты в сферах промышленности и транспорта. Общая сумма составила около 1,1 трлн руб. В частности, финансировалось строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.
Одной из крупных статей расходов в 2024 г. стало покрытие бюджетного дефицита в размере 1,3 трлн руб., а также дополнительные 200 млн руб. на пенсионные выплаты. В итоге, в 2024 г. из ФНБ было направлено более 2,4 трлн руб., что в 3,5 раза больше запланированных сумм на 2025 г.
Осенью министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ФНБ больше не будет использоваться для покрытия бюджетного дефицита. Недостающие средства будут компенсироваться за счет государственных заимствований, включая размещение облигаций федерального займа. Пояснялось, что с 2025 г. ФНБ будет функционировать исключительно как страховочный механизм на случай снижения цен на нефть.
11 февраля сообщалось, что Минфин ждет значимого превышения ненефтегазовых доходов бюджета над планом. По данным ведомства, в январе они составили 1,9 трлн руб., превысив плановый уровень. В Минфине считают, что это формирует устойчивую базу для их дальнейшего роста.