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В России резко сократят траты из ФНБ

Ведомости

Траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 г. планируется резко уменьшить. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития.

Основным направлением расходов из ФНБ в 2025 г. станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. На эти цели собираются потратить около 700 млрд руб. Также планируется выделение около 600 млн руб. на софинансирование пенсионных накоплений.

В 2024 г. значительная часть средств ФНБ тоже была направлена на инвестиционные проекты в сферах промышленности и транспорта. Общая сумма составила около 1,1 трлн руб. В частности, финансировалось строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

Одной из крупных статей расходов в 2024 г. стало покрытие бюджетного дефицита в размере 1,3 трлн руб., а также дополнительные 200 млн руб. на пенсионные выплаты. В итоге, в 2024 г. из ФНБ было направлено более 2,4 трлн руб., что в 3,5 раза больше запланированных сумм на 2025 г.

Осенью министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ФНБ больше не будет использоваться для покрытия бюджетного дефицита. Недостающие средства будут компенсироваться за счет государственных заимствований, включая размещение облигаций федерального займа. Пояснялось, что с 2025 г. ФНБ будет функционировать исключительно как страховочный механизм на случай снижения цен на нефть.

11 февраля сообщалось, что Минфин ждет значимого превышения ненефтегазовых доходов бюджета над планом. По данным ведомства, в январе они составили 1,9 трлн руб., превысив плановый уровень. В Минфине считают, что это формирует устойчивую базу для их дальнейшего роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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