В России резко сократят траты из ФНБ

Одной из крупных статей расходов в 2024 г. стало покрытие бюджетного дефицита в размере 1,3 трлн руб., а также дополнительные 200 млн руб. на пенсионные выплаты. В итоге, в 2024 г. из ФНБ было направлено более 2,4 трлн руб., что в 3,5 раза больше запланированных сумм на 2025 г.