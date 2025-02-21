Денежная база в России увеличилась за неделю на 9,7 млрд рублей
За неделю с 7 по 14 февраля объем денежной базы в узком определении увеличился на 9,7 млрд руб., свидетельствуют данные официального сайта Банка России. Общий объем составил 18,289 трлн руб.
За аналогичный период 2024 г. (из-за разности дат – с 9 по 16 февраля) объем также увеличился, но с меньших параметров – с 18,01 трлн до 18,02 трлн руб., также почти на 10 млрд руб. С 31 января по 7 февраля объем также увеличился с 18,274 до 18,279 трлн руб. Это было первое повышение с начала года. С 27 декабря 2024 г. по 10 января показатель сократился с 18,954 трлн до 18,681 трлн руб. 29 января ЦБ также сообщал, что объем чистых иностранных активов банков РФ сократился за декабрь на 5,5 трлн руб. до 65,4 трлн руб.
Размер обязательств, включаемых в широкую денежную массу, увеличился со 126 трлн до 131 трлн руб., тогда как объем самой денежной массы в национальном определении увеличился с 111 трлн руб. до 117 трлн. Объем наличной валюты вне банковской системы увеличился почти на 500 млрд руб. В общей массе чистые иностранные активы России за декабрь уменьшились на 4,3 трлн руб. до 58,8 трлн руб. Несмотря на месячное сокращение, Россия нарастила объем по отношению к началу января прошлого года, тогда на аналогичную дату он составил 50,7 трлн руб.