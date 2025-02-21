Денежная база в России увеличилась за неделю на 9,7 млрд рублей

За аналогичный период 2024 г. (из-за разности дат – с 9 по 16 февраля) объем также увеличился, но с меньших параметров – с 18,01 трлн до 18,02 трлн руб., также почти на 10 млрд руб. С 31 января по 7 февраля объем также увеличился с 18,274 до 18,279 трлн руб. Это было первое повышение с начала года. С 27 декабря 2024 г. по 10 января показатель сократился с 18,954 трлн до 18,681 трлн руб. 29 января ЦБ также сообщал, что объем чистых иностранных активов банков РФ сократился за декабрь на 5,5 трлн руб. до 65,4 трлн руб.