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Решетников: требования для решивших вернуться в Россию компаний будут иными

Ведомости

Российская экономика изменилась, поэтому требования для иностранных компаний, которые захотят возобновить работу в стране, по локализации и инвестициям будут совсем иные, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Решетников в разговоре с журналистами привел свою оценку перспектив возвращения в РФ иностранных компаний.

«Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», – сказал министр (цитата по ТАСС).

При этом он подчеркнул, что для России важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке для обеспечения конкуренции и сдерживания цен. Решения будут приниматься «индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов», добавил Решетников.

Первый вице-премьер Денис Мантуров 20 февраля говорил, что Россия будет допускать на свой рынок те компании, в каких заинтересована сама. Приоритет для технологического суверенитета будет отдаваться отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС – именно им предоставляются преференции. Для совместных с иностранными компаниями же проектов сформированы условия по локализации, передачи технологий и контролю над проектами со стороны российских участников, – и это следует учитывать иностранным компаниям. Затем Мантуров заявил, что Россия будет рассматривать «возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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