Решетников: требования для решивших вернуться в Россию компаний будут иными
Российская экономика изменилась, поэтому требования для иностранных компаний, которые захотят возобновить работу в стране, по локализации и инвестициям будут совсем иные, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Решетников в разговоре с журналистами привел свою оценку перспектив возвращения в РФ иностранных компаний.
«Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», – сказал министр (цитата по ТАСС).
При этом он подчеркнул, что для России важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке для обеспечения конкуренции и сдерживания цен. Решения будут приниматься «индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов», добавил Решетников.
Первый вице-премьер Денис Мантуров 20 февраля говорил, что Россия будет допускать на свой рынок те компании, в каких заинтересована сама. Приоритет для технологического суверенитета будет отдаваться отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС – именно им предоставляются преференции. Для совместных с иностранными компаниями же проектов сформированы условия по локализации, передачи технологий и контролю над проектами со стороны российских участников, – и это следует учитывать иностранным компаниям. Затем Мантуров заявил, что Россия будет рассматривать «возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 г.».