Решетников: требования для решивших вернуться в Россию компаний будут иными

Первый вице-премьер Денис Мантуров 20 февраля говорил, что Россия будет допускать на свой рынок те компании, в каких заинтересована сама. Приоритет для технологического суверенитета будет отдаваться отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС – именно им предоставляются преференции. Для совместных с иностранными компаниями же проектов сформированы условия по локализации, передачи технологий и контролю над проектами со стороны российских участников, – и это следует учитывать иностранным компаниям. Затем Мантуров заявил, что Россия будет рассматривать «возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 г.».