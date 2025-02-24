Решетников: биржевой механизм валютного курса в России разрушен
Решетников пояснил, что российский рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Сейчас операции идут через внебиржевую регистрацию сделок.
Глава министерства указал на то, что текущий курс доллара крепче, чем прогнозировалось Минэкономразвитием. Согласно прогнозам ведомства, ожидается, что в 2025 г. средний курс доллара составит 96,5 руб., а в 2026 г. - 100 руб. Решетников анонсировал подготовку новых оценок этих показателей в марте.
С 27 декабря 2024 г. Банк России начал устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Согласно указаниям Банка России (№ 6956-У), предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.
До этого Банк России устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Это произошло после введения американских санкций против Московской биржи в июне 2024 г. Тогда под ограничения минфина США попали и Национальный клиринговый центр (НКЦ), и Национальный расчетный депозитарий (НРД).