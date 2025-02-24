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Решетников: биржевой механизм валютного курса в России разрушен

Ведомости

В 2024 г. биржевой механизм определения курса рубля оказался фактически разрушен, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает РБК.

Решетников пояснил, что российский рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Сейчас операции идут через внебиржевую регистрацию сделок.

Глава министерства указал на то, что текущий курс доллара крепче, чем прогнозировалось Минэкономразвитием. Согласно прогнозам ведомства, ожидается, что в 2025 г. средний курс доллара составит 96,5 руб., а в 2026 г. - 100 руб. Решетников анонсировал подготовку новых оценок этих показателей в марте.

С 27 декабря 2024 г. Банк России начал устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Согласно указаниям Банка России (№ 6956-У), предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

До этого Банк России устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Это произошло после введения американских санкций против Московской биржи в июне 2024 г. Тогда под ограничения минфина США попали и Национальный клиринговый центр (НКЦ), и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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