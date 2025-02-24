Решетников: биржевой механизм валютного курса в России разрушен

До этого Банк России устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Это произошло после введения американских санкций против Московской биржи в июне 2024 г. Тогда под ограничения минфина США попали и Национальный клиринговый центр (НКЦ), и Национальный расчетный депозитарий (НРД).