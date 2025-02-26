ФНС: в бюджет России поступило на 20% больше налогов в 2024 году
Поступление налогов в консолидированный бюджет страны в прошлом году выросло на 20,1%, или 7,3 трлн руб., и составило 43,5 трлн руб. В том числе в федеральный бюджет поступило 24,8 трлн руб. налогов (+26,1%).
Без учета нефтегазовых доходов (от уплаты налогов и таможенных сборов за экспорт нефти, газа и продуктов из углеводородного сырья) доходы бюджетной системы, администрируемые ФНС, составили 32,8 трлн руб. Это на 15,8%, или на 4,5 трлн руб., больше показателя 2023 г.
Объем налогов на добычу полезных ископаемых составил 12,6 трлн руб. (рост 27,9%, или 2,7 трлн руб.). Темп прироста по НДС достиг 21,6%, или 1,6 трлн руб., всего получено 8,7 трлн руб. Поступления НДФЛ увеличились на 28,1%, или на 1,8 трлн руб., – до 8,4 трлн руб.
В ноябре глава ФНС Даниил Егоров прогнозировал, что общий объем налоговых поступлений в бюджет по итогам 2024 г. ожидается на уровне 55,6 трлн руб. с приростом 18,9%.
Дефицит федерального бюджета в январе текущего года составил 1,706 трлн руб. (0,8% ВВП). Это на 1,582 трлн руб. меньше, чем в аналогичном периоде 2024 г., сообщал Минфин РФ. Дефицит ведомство объясняет опережающим финансированием расходов внутри I квартала. Отмечается, что это не окажет влияния на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на текущий год в целом. Законом «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» утвержден дефицит в размере 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП.