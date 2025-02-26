ФНС: в бюджет России поступило на 20% больше налогов в 2024 году

Дефицит федерального бюджета в январе текущего года составил 1,706 трлн руб. (0,8% ВВП). Это на 1,582 трлн руб. меньше, чем в аналогичном периоде 2024 г., сообщал Минфин РФ. Дефицит ведомство объясняет опережающим финансированием расходов внутри I квартала. Отмечается, что это не окажет влияния на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на текущий год в целом. Законом «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» утвержден дефицит в размере 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП.