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ФНС: в бюджет России поступило на 20% больше налогов в 2024 году

Ведомости

В прошлом году в бюджет России поступило 56,3 трлн руб. доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой. Рост составил 9,5 трлн руб., или 20,3%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ФНС.

Поступление налогов в консолидированный бюджет страны в прошлом году выросло на 20,1%, или 7,3 трлн руб., и составило 43,5 трлн руб. В том числе в федеральный бюджет поступило 24,8 трлн руб. налогов (+26,1%).

Без учета нефтегазовых доходов (от уплаты налогов и таможенных сборов за экспорт нефти, газа и продуктов из углеводородного сырья) доходы бюджетной системы, администрируемые ФНС, составили 32,8 трлн руб. Это на 15,8%, или на 4,5 трлн руб., больше показателя 2023 г.

Объем налогов на добычу полезных ископаемых составил 12,6 трлн руб. (рост 27,9%, или 2,7 трлн руб.). Темп прироста по НДС достиг 21,6%, или 1,6 трлн руб., всего получено 8,7 трлн руб. Поступления НДФЛ увеличились на 28,1%, или на 1,8 трлн руб., – до 8,4 трлн руб.

В ноябре глава ФНС Даниил Егоров прогнозировал, что общий объем налоговых поступлений в бюджет по итогам 2024 г. ожидается на уровне 55,6 трлн руб. с приростом 18,9%.

Дефицит федерального бюджета в январе текущего года составил 1,706 трлн руб. (0,8% ВВП). Это на 1,582 трлн руб. меньше, чем в аналогичном периоде 2024 г., сообщал Минфин РФ. Дефицит ведомство объясняет опережающим финансированием расходов внутри I квартала. Отмечается, что это не окажет влияния на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на текущий год в целом. Законом «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» утвержден дефицит в размере 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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