Международные резервы России за неделю увеличились на $6,1 млрд
Международные резервы России на 21 февраля увеличились за неделю на $6,1 млрд до $634,6 млрд, сообщил Центробанк. Показатель прибавил 1% по отношению к состоянию на 14 февраля.
По данным регулятора, повышение произошло главным образом из-за положительной переоценки. С 7 по 14 февраля резервы также увеличились, с $626,9 млрд до $628,5 млрд. На начало февраля показатель составлял $620,7 млрд. На начало января 2025 г. их объем составил $609 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении Центробанка и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и прочих резервных активов.