ЦБ выпускает монету к 200-летию изобретателя первого в России самолета
Центральный Банк (ЦБ) России 4 марта выпустит памятную монету к 200-летию со дня рождения изобретателя первого в России самолета Александра Можайского. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.
Номинал монеты будет составлять 2 руб., уточняют в ЦБ. На лицевой стороне монеты будет изображен государственный герб, а на оборотной – портрет Можайского и подпись: «Я желал быть полезным своему Отечеству...».
Тираж монеты составит 3000 штук. Она будет законным средством платежа на всей территории страны, подчеркнули в ЦБ.
В сентябре Банк России представил две памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства. Одна была номиналом 3 руб.и тиражом 3000 штук, а вторая номиналом 25 руб. и тиражом 50 000 штук.