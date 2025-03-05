Рост ВВП России замедлился до 3% в январе
Рост российский экономики в январе замедлился до 3% в годовом выражении после 4,5% в декабре 2024 г., следует из данных Минэкономразвития РФ.
Индекс промышленного производства в январе вырос на 2,2% г/г. По сообщению министерства, основным источником промышленного роста остаются обрабатывающие производства – в январе их выпуск увеличился на 7%.
Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в январе составил 4,9% в реальном выражении. Оборот розничной торговли в январе увеличился на 5,4%.
Инфляция в январе составила 9,92%. По состоянию на 3 марта 2025 г., инфляция – 10,07% г/г. С начала 2025 г. по 3 марта потребительские цены выросли на 2,09%. По предварительным данным Росстата, производство мяса в январе выросло на 0,8%, молока – на 2,3%, яиц – на 4,4%.
«Ситуация на рынке труда остается стабильной. Безработица в январе составила 2,4% от рабочей силы. В декабре в номинальном выражении заработная плата выросла на 21,9% г/г и составила 128 665 руб.», – говорится в релизе Минэкономразвития.
4 марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что сейчас наблюдаются признаки охлаждения экономики России. Отмечается, что рост перестал быть фронтальным, замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). По информации Минэкономразвития и Росстата, в прошлом году ВВП в РФ увеличился на 4,1%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. ожидается рост ВВП на 2,5%.
О том, что высокая ключевая ставка ЦБ (по состоянию на 5 марта установлена на уровне 21%), санкции и сокращение дефицита бюджета может замедлить рост экономики РФ в текущем году, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты в январе. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин заявлял, что ожидает роста ВВП в базовом сценарии на 2%, но допускает нулевую динамику в консервативном варианте.