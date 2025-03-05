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Рост ВВП России замедлился до 3% в январе

Ведомости

Рост российский экономики в январе замедлился до 3% в годовом выражении после 4,5% в декабре 2024 г., следует из данных Минэкономразвития РФ.

Индекс промышленного производства в январе вырос на 2,2% г/г. По сообщению министерства, основным источником промышленного роста остаются обрабатывающие производства – в январе их выпуск увеличился на 7%.

Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в январе составил 4,9% в реальном выражении. Оборот розничной торговли в январе увеличился на 5,4%.

Инфляция в январе составила 9,92%. По состоянию на 3 марта 2025 г., инфляция – 10,07% г/г. С начала 2025 г. по 3 марта потребительские цены выросли на 2,09%. По предварительным данным Росстата, производство мяса в январе выросло на 0,8%, молока – на 2,3%, яиц – на 4,4%.

«Ситуация на рынке труда остается стабильной. Безработица в январе составила 2,4% от рабочей силы. В декабре в номинальном выражении заработная плата выросла на 21,9% г/г и составила 128 665 руб.», – говорится в релизе Минэкономразвития.

4 марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что сейчас наблюдаются признаки охлаждения экономики России. Отмечается, что рост перестал быть фронтальным, замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). По информации Минэкономразвития и Росстата, в прошлом году ВВП в РФ увеличился на 4,1%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. ожидается рост ВВП на 2,5%.

О том, что высокая ключевая ставка ЦБ (по состоянию на 5 марта установлена на уровне 21%), санкции и сокращение дефицита бюджета может замедлить рост экономики РФ в текущем году, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты в январе. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин заявлял, что ожидает роста ВВП в базовом сценарии на 2%, но допускает нулевую динамику в консервативном варианте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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