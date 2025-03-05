Рост ВВП России замедлился до 3% в январе

О том, что высокая ключевая ставка ЦБ (по состоянию на 5 марта установлена на уровне 21%), санкции и сокращение дефицита бюджета может замедлить рост экономики РФ в текущем году, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты в январе. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин заявлял, что ожидает роста ВВП в базовом сценарии на 2%, но допускает нулевую динамику в консервативном варианте.